Ufficiale, Genoa: finisce l'avventura di Shevchenko, sarà sollevato dall'incarico

Termina nel peggiore la prima avventura in un club di Andrij Shevchenko. Come riferisce Sky Sport, il tecnico ucraino sarà sollevato dall'incarico di allenatore del Genoa.

Panchina affidata momentaneamente all'ex terzino Abdoulay Konko, assistito da Roberto Murgita, che sarà alla guida della formazione ligure in occasione della sfida di campionato contro la Fiorentina, in attesa di trovare l'intesa definitiva con Bruno Labbadia, tecnico tedesco di origini italiane ex Hertha Berlino, Wolfsburg, Ambrugo, Stoccarda e Bayer Leverkusen.

A comunicare la decisione è stato lo stesso club ligure con una nota pubblicata sul sito ufficiale.

"Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi".

In undici partite disputate, la squadra dui Shevchenko ha raccolto una sola vittoria in Coppa Italia contro la Salernitana. In campionato sono arrivate ben sei sconfitte e appena tre pareggi.

Un bottino magro, che non ha contribuito in maniera decisa alla risalita del Genoa per evitare la retrocessione e che quindi costa caro all'ucraino.