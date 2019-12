Genoa, fiducia a tempo per Thiago Motta: i tifosi sognano Ballardini

Inter-Genoa decisiva per il futuro di Thiago Motta: i tifosi sognano un ritorno di Ballardini, in corsa anche Lopez e Ficcadenti.

Sei punti in otto partite, appena uno in più rispetto al suo predecessore Andreazzoli: Thiago Motta è già a rischio esonero al , che deve ringraziare la se non si trova all'ultimo posto solitario occupato attualmente dalla .

La sconfitta nel derby con la è un boccone amaro da digerire per il presidente Enrico Preziosi che, come riportato da 'Tuttosport', inizia a sondare nuovi nomi per la panchina. In tal senso potrebbe essere decisiva la sfida contro l' di sabato alle ore 18.

In lizza per prendere eventualmente il posto dell'italo-brasiliano vi sono Diego Lopez e Massimo Ficcadenti, che però sono già impegnati rispettivamente alla guida di Penarol e Nagoya Grampus.

Dipendesse dai tifosi, la scelta ricadrebbe su Davide Ballardini che ha lasciato un ottimo ricordo nelle tre esperienze passate al timone del 'Grifone'. Difficile al momento l'ipotesi di un ritorno di Aurelio Andreazzoli, ancora sotto contratto dopo l'esonero andato in scena ad ottobre.

Thiago Motta dovrà compiere una vera e propria impresa a San Siro per salvare il posto: mancheranno gli infortunati Zapata e Kouamé oltre allo squalificato Pandev, assenze pesanti che potrebbero incidere sull'esito finale dell'incontro.