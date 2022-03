Genoa-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GENOA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Empoli

Data: 6 marzo 2022

Orario: 12.30

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La 28ª giornata di Serie A manda in scena una sfida importante in ottica salvezza, ovvero Genoa-Empoli: confronto tra una squadra in ripresa come quella rossoblù e un'altra che vuole tornare a vincere per evitare guai ovvero quella azzurra.

Il Genoa ha decisamente svoltato dopo l'arrivo in panchina di Alexander Blessin. Con il tedesco al timone, infatti, i rossoblù hanno ottenuto 5 pareggi in altrettante gare di campionato. Un filotto interessante, che però tiene i liguri ancora in piena zona retrocessione.

L'Empoli sta attraversando un periodo di flessione, dopo un girone d'andata con i fiocchi. la formazione allenata da Aurelio Andreazzoli, infatti, non vince dal 12 dicembre: data dello 0-1 ottenuto in casa del Napoli, grazie al goal decisivo di Cutrone.

Già nella stagione 2018/19, Genoa ed Empoli sono state rivali per la salvezza. Il verdetto è arrivato all'ultima giornata, premiando i liguri grazie allo 0-0 in casa della Fiorentina e spedendo in B i toscani che sono stati sconfitti per 3-2 a Milano dall'Inter.

Nelle righe seguenti, troverete molte altre informazioni riguardo a Genoa-Empoli: dai canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming ad aggiornamenti sulle due formazioni.

ORARIO GENOA-EMPOLI

Il confronto tra Genoa ed Empoli è stato programmato per domenica 6 marzo 2022, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Fischio d'inizio alle ore 12.30.

DOVE VEDERE GENOA-EMPOLI IN TV

Il match del 'Ferraris' verrà trasmesso da DAZN. Tale piattaforma è disponibile via app sulle moderne smart tv, ma può anche essere vista sulle televisioni non di ultima generazione collegandole ad una console da gioco come Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5 o ad un dispositivo come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Sarà possibile vedere la partita anche su Sky, sintonizzandosi su uno dei seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite).

GENOA-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

DAZN è visibile anche in streaming, accedendo al sito ufficiale da pc e notebook oppure scaricando l'app per smartphone e tablet. Tramite questi dispositivi è possibile anche usufruire di Sky Go, servizio offerto ai suoi abbonati da Sky.

Una terza opzione è rappresentata da NOW, servizio on demand di Sky che propone - tra le altre - le partite di Serie A acquistando il pacchetto 'Sport'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Andrea Calogero racconterà la partita per DAZN, con Manuel Pasqual al commento tecnico. La coppia scelta da Sky per il match è invece composta da Davide Polizzi e Lorenzo Minotti.

IN DIRETTA SU GOAL

Oltre ai canali per seguire il match in tv e streaming, anche qui su GOAL non vi faremo perdere nulla di Genoa-Empoli. Il nostro racconto partirà dalle formazioni ufficiali e, con la consueta cronaca testuale, vi farà vivere ogni emozione della gara dal primo all'ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-EMPOLI

Nel 4-2-3-1 di Blessin, Rovella insidia Badelj per il ruolo di regista e Melegoni è in ballottaggio con Amiri per giostrare sulla trequarti. Gudmundsson e Yeboah saranno i due esterni del trio alle spalle di Destro, Sturaro completerà la mediana a due e Sirigu sarà protetto da una difesa composta da Hefti, Ostigard, Vasquez e Calafiori.

Andreazzoli ha i soliti dubbi sullo schieramento offensivo, che prevederebbe due trequartisti se Henderson venisse preferito a Di Francesco per giocare vicino a Bajrami e dietro a Pinamonti. Centrocampo con Zurkowski, Asllani e Bandinelli, mentre in difesa giocheranno Stojanovic, Viti, Luperto e Parisi. Completa l'undici Vicario tra i pali.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vasquez, Calafiori; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.