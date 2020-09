Genoa-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Crotone neo-promosso debutta in Serie A contro il Genoa: le info sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

GENOA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 20 settembre 2020

20 settembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il campionato del Crotone neo-promosso si apre sul campo del nuovo Genoa di Maran. Le due squadre si affrontano in una gara valida per la prima giornata di .

Il Genoa, reduce da una sofferta salvezza, ha vinto di misura le amichevoli contro e Carrarese perdendo contro il .

Il Crotone nella scorsa stagione si è classificato secondo in Serie B alle spalle del , ottenendo così la promozione diretta senza passare dai playoff.

In questo articolo troverete tutte le informazioni su Genoa-Crotone: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-CROTONE

Genoa-Crotone si giocherà domenica 20 settembre 2020 allo stadio 'Ferraris' di Genova, ovviamente a porte chiuse come da disposizioni anti-Covid. Il calcio d'inizio della gara è fissato alle 15.00.

Il match della prima giornata di Serie A tra Genoa e Crotone sarà trasmesso da DAZN. Sarà però possibile gustarsi la partita su una smart scaricando l'app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Per gli utenti che avessero aderito all'offerta Sky-DAZN, Genoa-Crotone sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. I clienti che avessero sottoscritto anche un abbonamento Sky, inoltre, potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Genoa-Crotone verrà trasmessa in diretta da DAZN. Basterà collegarsi sul sito direttamente dal proprio pc ed inserire le credenziali dell'abbonamento. In alternativa si potrà ricorrere all'app scaricabile su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi racconterà Genoa-Crotone minuto per minuto: dalla marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio con gli aggiornamenti sulle formazioni fino alla vera e propria diretta testuale con cui non vi perderete nemmeno un dettaglio del match.

Maran dovrebbe schierare il Genoa con un 3-5-2 in cui l'ultimo arrivato Goldaniga è favorito su Radovanovic per completare la difesa assieme a Biraschi e Cristian Zapata. Ghiglione e Criscito saranno i due esterni, Schone in regia. Davanti la coppia Pandev-Destro.

Nel Crotone si giocano una maglia in attacco Messias e Rivere, mentre è confermatissimo il bomber Simy. Rispoli e Molina saranno gli esterni, regia affidata all'esperto Cigarini. L'ex Marrone a guidare la difesa.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, C. Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Schone, Zajc, Criscito; Pandev, Destro.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Messias, Simy.