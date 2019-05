Genoa, Criscito si scaglia contro i tifosi: "Avete rotto i coglioni"

Il ha sfiorato la vittoria contro la con il rigore di Sanabria, parato da Mirante al 95'. L'1-1 e l'ottima prestazione non hanno però lasciato strascichi positivi.

Sul proprio profilo Instagram infatti Domenico Criscito, capitano del Genoa, si è sfogato rispondendo alle critiche ricevute per aver lasciato calciare il rigore a Sanabria.

"Ne sto sentendo di tutti i colori. Sempre pronti a fare polemica per tutto. 'Non hai le palle, non hai il coraggio' eccetera eccetera. Quando io e Sanabria siamo stati in campo contemporaneamente è sempre stato lui il rigorista , quindi basta fare polemica su qualsiasi cosa. I rigori si sbagliano purtroppo, e se c'è la possibilità di farlo calciare a Sanabria di nuovo lo farò. Oggi sono solo contento per la prestazione della squadra. Basta polemiche inutili, avete rotto i coglioni! "

Dopo lo sfogo, Criscito ha anche precisato che il suo attacco non era rivolto a tutti i tifosi.

"Il mio secondo messaggio non era riferito a tutti i tifosi del Genoa, ma solo a quelli che non fanno altro che scrivermi che non sono degno di fare il capitano e che sono venuto qui a svernare. Io qui ci sono perché amo il Genoa e questa situazione mi fa soffrire. Potete dire che sono scarso come giocatore, ma non giudicatemi come persona. Chiedo scusa a chi si è offeso per le mie parole".