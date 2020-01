Genoa, la contestazione arriva a Berlino: i tifosi dell'Herta con lo striscione 'Preziosi vattene'

La contestazione del Genoa sconfina in Bundesliga, dove i tifosi dell'Hertha Berlino hanno esposto uno striscione contro il patron rossoblù.

La contestazione dei tifosi del contro il presidente Preziosi va ormai avanti da tempo e la risonanza del malumore è sfociata addirittura in , dove la curva dell' ha mostrato solidarietà al popolo rossoblù con tanto di striscione.

In occasione della sfida di campionato persa contro il , i tifosi dell'Hertha hanno infatti esposto due striscioni contro il presidente del Genoa: "Non mollare Ultras Genoa" e "Preziosi vattene!".

Le due tifoserie non sono gemellate, ma sono rimaste in buoni rapporti dopo l'amichevole del 2015: un appoggio sicuramente inaspettato che rafforza però il legame tra le due parti. Non è la prima volta che i tifosi dell'Herha mostrano solidarietà nei confronti di altre tifoserie in situazioni critiche, come già avvenuto di recente per il .