Genoa-Catanzaro dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa sfida il Catanzaro nella 3ª giornata della Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 28 ottobre 2020

28 ottobre 2020 Orario: 17.00

17.00 Canale : -

- Streaming: -

Il di Rolando Maran sfida nel Terzo turno di Coppa il Catanzaro di Nicola Antonio Calabro. Per i rossoblù si tratta del debutto stagionale nella competizione, mentre i calabresi hanno superato 2-1 la Virtus Francavilla nel Secondo turno, con le reti di Casoli e Carlini a sigillare la rimonta.

Nei 2 precedenti nel torneo il Grifone ha rimediato altrettante sconfitte contro la formazione giallorossa. La gara più recente è la vittoria esterna a tavolino per 3-0 del Catanzaro dell'agosto 2005.

Nell'ultimo turno di campionato il Genoa ha perso in casa 0-2 con l'Inter, mentre le Aquile del Sud hanno pareggiato 0-0 sul campo della Casertana nel Girone C di Serie C. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Catanzaro: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

ORARIO GENOA-CATANZARO

Genoa-Catanzaro si giocherà il pomeriggio di mercoledì 28 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 3ª fra le due formazioni in , è fissato per le ore 17.00.

La partita del Terzo turno di Coppa Italia, Genoa-Catanzaro, non godrà di copertura televisiva da parte della Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia.

La gara di Coppa Italia, Genoa-Catanzaro, non avrà copertura da parte della Rai.

Maran schiererà in attacco Destro e Shomurodov. A supporto sulla trequarti ci sarà Zajc. A riposo Pandev e Pjaca. Sulle fasce giocheranno a destra Zappacosta e a sinistra Luca Pellegrini, mentre Melegoni e Radovanovic saranno i due interni. In porta spazio al dodicesimo Marchetti, con Biraschi, Bani e Masiello a comporre la difesa a tre.

Calabro punterà sul classico 3-5-2 dei calabresi, apportando qualche modifica alla formazione tipo. In porta dovrebbe giocare Branduani, davanti a lui linea a tre con Paride Pinna, Pasquale Fazio e Martinelli. A centrocampo i due interni potrebbero essere Carlini e Corapi, favorito su Altobelli, con Verna a destra e Contessa in vantaggio su Casoli a sinistra. In attacco possibile tandem composto da Di Piazza e dall'esperto Evacuo.

GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Bani, Masiello; Zappacosta, Melegoni, Radovanovic, Lu. Pellegrini; Zajc; Destro, Shomurodov.

CATANZARO (3-5-2): Branduani; P. Pinna, P. Fazio, Martinelli; Verna, Carlini, Corapi, Contessa; Di Piazza, Evacuo.