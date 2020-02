Genoa-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Genoa sfida il Cagliari nella 23ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Davide Nicola ospita in casa il di Rolando Maran per la 23ª giornata di , in una gara che mette in palio punti pesanti per la lotta salvezza e la lotta per la qualificazione all' . I liguri sono infatti terzultimi in classifica con 16 punti, frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte, mentre i sardi occupano ora, dopo i successi di e negli anticipi, l'8° posto assieme a e con 32 punti e un cammino di 8 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ma hanno a 2 punti la 6ª posizione.

Le due compagini rossoblù si sono affrontate 20 volte nella storia della Serie A in casa del Grifone, che è nettamente in vantaggio nel computo statistico con 9 vittorie, 8 pareggi e appena 3 affermazioni del Cagliari. L'ultima di queste risale al 19 aprile 2014, con un 1-2 in rimonta degli isolani targato Sau e Ibarbo dopo il vantaggio iniziale dei genovesi con De Maio. Da allora sono arrivate 3 vittorie del Genoa e un pareggio nella passata stagione.

Il Cagliari non vince da 8 giornate, avendo collezionato 4 sconfitte e 4 pareggi: è da aprile 2015 (11 partite) che i sardi non inanellano una serie di gare più lunga senza vittorie. Il Grifone, invece, è reduce da 2 sconfitte e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 4 giornate.

Il capitano del Genoa, Mimmo Criscito, ha stabilito il suo primato di reti stagionale in Serie A con 5 reti tutte su calcio di rigore, stesso bottino dell'attuale capitano degli isolani Radja Nainggolan, che è il calciatore del torneo ad aver realizzato più reti dalla distanza (tutte e 5 le marcature).

Proprio Criscito, assieme a Goran Pandev e a Christian Kouamé, passato alla a gennaio e attualmente infortunato, sono i migliori realizzatori del Genoa in campionato, mentre con un bottino di 14 goal all'attivo il brasiliano João Pedro è il bomber del Cagliari. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GENOA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Cagliari

Genoa-Cagliari Data: 9 febbraio 2020

9 febbraio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO GENOA-CAGLIARI

Genoa-Cagliari si disputerà il pomeriggio di domenica 9 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 42° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Genoa-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Massimo Tecca, con il supporto di Carolina Morace al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire Genoa-Cagliari anche in diretta mediante Sky Go: la partita sarà visibile sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

C'è inoltre anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Nicola dovrebbe schierare il Genoa con il 3-5-2. In attacco Pandev potrebbe scalzare Pinamonti e riprendersi il posto da titolare in coppia con il paraguayano Sanabria. A centrocampo Ghiglione e Criscito si candinano alla conferma a discapito di Ankersen e dell'ex Pajac, mentre Schöne agirà in cabina di regia e ai sui lati Sturaro e Cassata dovrebbero essere le due mezzali. Fra i pali Perin è orma un punto fermo, davanti a lui in difesa Soumaoro potrebbe spuntarla sul ristabilito Cristian Zapata per completare la linea a tre con Biraschi e Masiello.

Maran dovrebbe affidarsi inizialmente alla 'vecchia guardia'. In porta ci sarà ancora Cragno, con Faragò (favorito su Cacciatore) e Luca Pellegrini terzini e Klavan accanto a Pisacane al centro. In mediana, squalificato Cigarini e ancora infortunato Rog, ci sarà spazio al suo posto come playmaker per Oliva, con Nandez e Ionita mezzali. Sulla trequarti ci sarà Nainggolan, che supporterà il tandem d'attacco composto da João Pedro e Simeone. Potrebbero trovare spazio a gara in corso Pereiro e Paloschi.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schöne, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan; João Pedro, Simeone.