Genoa-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa di Alexander Blessin sfida in casa il Cagliari di Walter Mazzarri nello scontro salvezza della 34ª giornata di Serie A. La sfida risulta cruciale per il cammino di entrambe le squadre, ma se gli isolani hanno a disposizione due risultati su tre, il Grifone è costretto a vincere per mantenere vive le speranze di permanenza nel massimo campionato.

I liguri sono ultimi in classifica con 22 punti a pari merito con Salernitana e Venezia, con un cammino di 2 vittorie, 16 pareggi e 15 sconfitte, i sardi invece si trovano al quartultimo posto a quota 28, con 6 successi, 10 pareggi e 17 k.o.

Nei 22 confronti casalinghi disputati in Serie A fra le due squadre in casa del Genoa, è quest'ultimo a prevalere nelle statistiche con 11 vittorie, 8 pareggi e 3 affermazioni isolane. Il Cagliari, in particolare, non batte il Genoa fuoricasa dal 19 aprile 2014: in quell'occasione la squadra guidata da Ivo Pulga rimontò i liguri, passati in vantaggio con De Maio, grazie ai goal di Marco Sau e Ibarbo. Da allora il Genoa ha ottenuto 5 vittorie e un pareggio.

Tuttavia i genovesi non hanno mai vinto nel 2022 contro una squadra che iniziava la giornata in una delle ultime quattro posizioni della classifica, e in queste sfide ha sempre subito goal (3 pareggi e 2 sconfitte). Alexander Blessin, fra i tecnici avuti dal Grifone, è quello con la miglior media punti (0,91 a partita, con 10 punti in 11 gare).

Il Genoa, che vinse 2-3 in Sardegna la gara di andata, è reduce da una vittoria e 3 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate, il Cagliari invece, battendo in casa il Sassuolo nell'ultimo turno, ha interrotto una serie negativa di k.o. che durava da 5 turni.

Mattia Destro è il miglior realizzatore del Grifone con 9 reti all'attivo, mentre l'italo-brasiliano João Pedro è il bomber dei sardi con 12 reti. Alessandro Deiola, match-winner contro il Sassuolo, è il quarto centrocampista italiano più prolifico del campionato, il secondo considerando le gare in trasferta (3 goal) alle spalle di Lorenzo Pellegrini (5 centri). In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-CAGLIARI

Genoa-Cagliari si disputerà la sera di domenica 24 aprile 2022 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 46ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2, è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE GENOA-CAGLIARI IN TV

Lo scontro salvezza Genoa-Cagliari sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Genoa-Cagliari su DAZN sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

GENOA-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno vedere Genoa-Cagliari in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad. In questo caso occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, tifosi e appassionati potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di GOAL avranno la possibilità di seguire la sfida salvezza Genoa-Cagliari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-CAGLIARI

Blessin avrà ai box per infortunio 4 giocatori: Rovella, Vanheusden, Cambiaso e Czyborra. Il modulo adottato dal Grifone dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Amiri (in vantaggio su Melegoni) sulla trequarti e Destro che potrebbe spuntarla su Piccoli. A centrocampo Badelj sarà il regista con Sturaro. Fra i pali agirà Sirigu, mentre in difesa Hefti e Vasquez saranno i terzini, con Østigard e Maksimovic (favorito su Bani) a comporre la coppia centrale difensiva.

Assenza pesante per Mazzarri, costretto a rinunciare al perno difensivo Lovato per squalifica, oltre agli infortunati Obert e Strootman. Possibile, invece, almeno per la panchina, il recupero in extremis di Nandez e Goldaniga. Torna invece a disposizione Ceppitelli. Sulle fasce saranno confermati a destra Bellanova e a sinistra Dalbert. Grassi agirà da frangiflutti davanti alla difesa, con Deiola e Marin mezzali. Davanti Keita è favorito sull'ex Pavoletti per far coppia con João Pedro.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Østigard, Maksimovic, Vasquez; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Amiri, Ekuban; Destro.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, João Pedro.