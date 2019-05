Genoa-Cagliari 1-1: Criscito salva il 'Grifone' sul gong

Un rigore di Criscito consente al Genoa di acciuffare il pari contro il Cagliari, salvo: i liguri dovranno tifare Torino a Empoli.

Pomeriggio da infarto per il che, pareggiando in casa col , vede allungarsi la striscia negativa a nove partite senza vittoria (l'ultima resta quella del 17 marzo al 'Ferraris' con la ): da quel momento solo quattro miseri punti e l'incubo della Serie B tornato tristemente d'attualità. Al 'Grifone' non resta che tifare , di scena a domenica. Gli isolani mettono il lucchetto alla salvezza.

Cragno conferma i progressi enormi mostrati in stagione: gran riflesso sul tocco 'amico' di Cacciatore, decisivo anche sul rasoterra piazzato di Lapadula. Pavoletti mette a ferro e fuoco la difesa ligure: Biraschi salva sulla linea dopo l'anticipo dell'attaccante su Radu, impotente però sul suo bel destro che vale il goal numero quindici in campionato, il cinquantesimo in carriera in .

50 & 15 - 50° gol di Leonardo #Pavoletti in Serie A - l'attaccante classe '88 ha realizzato 15 reti in questo campionato, record per lui in una singola stagione nel torneo. Favoloso. #GenoaCagliari #SerieA pic.twitter.com/KvWPJOfhoU — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 18, 2019

Problema ai flessori per proprio per Pavoletti che nella ripresa lascia il terreno di gioco per far spazio a Joao Pedro. Poco male, visto che la proposta offensiva del Genoa è poca cosa: l'inserimento di Kouamé dà maggiore vivacità ma non cambia praticamente nulla, Lapadula spara a salve tra la disperazione dei tifosi. Il regalo inatteso è il tocco col braccio di Bradaric in area: Valeri consulta le immagini del VAR e assegna il rigore, trasformato da Criscito che evita il ko. Espulso Giuseppe Pezzella per un brutto intervento su Barella.

I GOAL

40' PAVOLETTI 0-1 - Lancio profondo di Bradaric per Pavoletti che tiene a bada Günter e, dopo aver stoppato il pallone di petto, fulmina Radu con un destro sul palo più lontano.

89' CRISCITO 1-1 - Rigore concesso per tocco col braccio di Bradaric: l'ex spiazza Cragno.

IL TABELLINO

GENOA-CAGLIARI 1-1

Marcatori: 40' Pavoletti (C), 89' rig. Criscito (G)

GENOA (3-5-2): I. Radu 6,5; Biraschi 6,5 (82' Giu. Pezzella 4), Günter 5, Zukanovic 6; Pereira 5,5 (46' Kouamé 6), Bessa 5,5, Radovanovic 5,5, Veloso 5,5, Criscito 7; Lapadula 5 (74' Sanabria 5,5), Pandev 5,5. Allenatore: Prandelli.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6,5; Srna 6, Pisacane 6, Klavan 5,5; Cacciatore 6 (76' Romagna 6), Ionita 6, Bradaric 5, Barella 6, Lu. Pellegrini 6; Pavoletti 7 (66' Joao Pedro 6), Cerri 5,5 (80' Birsa sv). Allenatore: Maran.

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Klavan (C), Criscito (G), Veloso (G)

Espulsi: Giu. Pezzella (G)