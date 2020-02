Genoa, brutte notizie per Ghiglione: out almeno 40 giorni

Secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX', Paolo Ghiglione ha rimediato un infortunio ai flessori che lo metterà ko per i prossimi 40 giorni.

Il , reduce dalla vittoria contro il nella giornata di domenica, si trova costretto a dover rinunciare ad uno dei suoi uomini migliori per le prossime settimane: Paolo Ghiglione.

Secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX', per Ghiglione lo stop rischia di essere abbastanza lungo, almeno una quarantina di giorni: l’infortunio ai flessori è apparso subito abbastanza grave, si è bloccato sullo scatto ed è stato portato fuori zoppicante.

Ma non è il solo giocatore uscito malconcio dalla vittoria contro il Genoa: diversa però dovrebbe essere la situazione di Schone, che aveva già avuto qualche problema in settimana e che si è fermato non appena ha risentito fastidio. La sua esperienza potrebbe aver evitato guai peggiori, oggi saranno fatte nuove valutazioni per capire se il danese potrà essere a disposizione o meno per la trasferta di .

Altre squadre

Per le prossime settimane sulla fascia destra, in difesa, dovrebbe toccare ad Ankersen prendere il posto di Ghiglione, che fino a questo momento aveva ricoperto con grande dedizione e classe questo ruolo.