Genoa-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Genoa sfida il Brescia nell'anticipo del sabato sera del 9° turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Thiago Motta, subentrato nei giorni scorsi in panchina all'esonerato Aurelio Andreazzoli, debutta sulla panchina del sfidando in casa il di Eugenio Corini nell'anticipo serale del sabato della 9ª giornata del campionato di .

Il Grifone attraversa un momento di grande difficoltà ed è penultimo in classifica con soli 5 punti conquistati in 8 giornate, frutto di una vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte. Le rondinelle hanno fatto un cammino con 2 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, e sono invece quindicesime insieme al con 7 punti e una gara da recuperare contro il .

Nei 9 precedenti nel massimo campionato disputati in casa dei liguri, il bilancio sorride nettamente ai rossoblù con 7 vittorie, un pareggio e un'affermazione dei lombardi.

Christian Kouamé è il miglior marcatore del Genoa con 3 reti segnate, mentre Alfredo Donnarumma, già arrivato a quota 4 goal, è il bomber della Leonessa. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GENOA-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Brescia

Genoa-Brescia Data: 26 ottobre 2019

26 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO GENOA-BRESCIA

Genoa-Brescia si disputerà la sera di sabato 26 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. La gara, che sarà arbitrata dal signor Rosario Abisso della sezione di , inizierà alle ore 20.45. Fra le due formazioni sarà il 19° confronto in Serie A.

L'anticipo Genoa-Brescia sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Genoa-Brescia sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky attivo in ogni caso potranno seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q.

La telecronaca della sfida sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Con DAZN sarà possibile seguire Genoa-Brescia anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l'applicazione, successivamente avviandola e selezionando l'evento nel palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights della partita ed il match integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Thiago Motta, al debutto sulla panchina del Genoa, si affiderà al 4-3-3 (il famoso 2-7-2 vedendo la squadra disposta in orizzontale anziché in verticale). L'italo-brasiliano ritrova Romero e Biraschi in difesa e Saponara dopo il turno di squalifica. Davanti a Radu, la linea a quattro dovrebbe vedere uno tra Biraschi o Ghiglione terzino destro, Barreca a sinistra (Pajac, infortunato, è indisponibile) e in mezzo la coppia centrale composta da Romero e Cristian Zapata. A centrocampo Radovanovic agirà da playmaker, affiancato dalle due mezzali Schöne e Lerager. Nel tridente offensivo Pinamonti agirà da centravanti, con Pandev e Kouamé esterni alti. Out per infortunio anche capitan Criscito e Favilli, ancora fuori dai convocati il convalescente Sturaro.

Corini avrà indisponibile per infortunio Dessena, che starà fermo fino a gennaio per la frattura del malleolo rimediata contro la . Al suo posto a centrocampo sarà arretrato Romulo, mentre sulla trequarti giostrerà Spalek, che supporterà il tandem d'attacco composto da Balotelli, che ha recuperato dal suo problema al ginocchio, e uno fra Alfredo Donnarumma e Ayé. Al centro della difesa Cistana non è al meglio ma stringerà i denti, con Chancellor al suo fianco. A destra agirà Sabelli, con Mateju a sinistra.

GENOA (4-3-3): Radu; Biraschi, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Radovanovic, Lerager; Pandev, Pinamonti, Kouamé

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Ayé, Balotelli