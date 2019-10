Genoa-Brescia 3-1: Agudelo, Kouame e Pandev rispondono a Tonali

Inizia con una vittoria l'avventura di Thiago Motta sulla panchina del Genoa: a segno Agudelo, Kouame e Pandev per i padroni di casa.

L'esordio di Thiago Motta sulla panchina del è di quelli che non si dimenticano più: i 'Grifoni' vincono in rimonta per contro il , con Agudelo, Kouame e Pandev che nel secondo tempo rispondono al grande goal di Tonali del primo tempo e si regalo 3 punti pesantissimi.

Apre le danze a 'Marassi' Sandro Tonali, che al 34' trova il suo primo goal in : da un calcio di punizione da posizione defilata, il centrocampista della Nazionale ha effettuato un tiro-cross dando al pallone una traiettoria a giro che è termina sotto l'incrocio della porta difesa da Radu. Il centrocampista di Lodi ha dominato il centrocampo per tutto il primo tempo, dando sicurezza e assicurando alle 'Rondinelle' il controllo del gioco a Marassi. È lo stesso Tonali, ai microfoni di 'Dazn', all'intervallo a rivelare che la sua intenzione era quella di crossare.

Il primo Genoa di Thiago Motta ha faticato inizialmente a trovare un equilibrio, con l'italobrasiliano che ha sorpreso tutti decidendo di lanciare Gumus all'esordio in Serie A: l'attaccante tedesco ha ripagato il nuovo allenatore dei 'Grifoni' essendo il migliore dei suoi nel corso di un primo tempo difficile per i padroni di casa.

Nel secondo tempo la musica cambia, con Thiago Motta che azzecca tutti e tre i cambi in maniera quasi profetica: il primo ad entrare è Agudelo , che 20' dopo il suo ingresso trova il goal con un piattone a giro a cui non può nulla Joronen. Anche per il ventenne italiano si trattava dell'esordio in Serie A. L'entusiasmo del goal cambia gli equilibri della partita, con i padroni di casa galvanizzati che si impongono mettendo grande pressione ai giocatori del Brescia. Il sorpasso dei genoani arriva al 75' con il goal in semirovesciata di Kouame, che capitalizza il quarto assist stagionale di Ghiglione , difensore recordman nei maggiori campionati europei.

Chiude le danze Goran Pandev al 79' che, in contropiede, perfora per la terza volta la difesa bresciana e batte Joronen regalando a Thiago Motta i tre punti, proprio lui che ha condiviso molte avventure fianco a fianco dell'italobrasiliano. Il nuovo allenatore del Genoa incide subito in maniera determinante: i tre goal dei genoani sono arrivati dalle tre sostituzioni effettuate dall'ex giocatore di Inter e Genoa , non era mai successo da quando sono state introdotte le tre sostituzioni nella stagione '94/'95.

IL TABELLINO

GENOA-BRESCIA

MARCATORI: 34' Tonali (B), 66' Agudelo (G),75' Kouame (G), 79' Pandev (G)

GENOA (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schöne, Radovanovic (46' Agudelo), Lerager (58' Pandev); Gumus (65' Kouame), Pinamonti, Cassata.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor (40' Gastaldello), Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (81' Matri); Ayé, Balotelli (72' Donnarumma).

AMMONITI: Bisoli (B), Tonali (B), Ankersen (G), Ghiglione (G), Agudelo (G), Balotelli (B), Pandev (G), Romero (G), Radu (G), Matri (B)