Genoa-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

GENOA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Bologna

Genoa-Bologna Data: 21 maggio 2022

21 maggio 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Genoa di Alexander Blessin, già retrocesso in Serie B dallo scorso turno, ospita in casa il Bologna di Sinisa Mihajlovic nella 38ª e ultima giornata di Serie A. Il Grifone è penultimo in classifica con 28 punti, frutto di 4 vittorie, 16 pareggi e 17 sconfitte, e con una vittoria davanti ai suoi tifosi chiuderebbe con onore una stagione molto negativa; i felsinei si trovano in 13ª posizione a quota 43, con un cammino di 11 successi, 10 pareggi e 16 k.o., e hanno raggiunto ormai da tempo la salvezza matematica.

Nelle 46 partite disputate in casa contro gli emiliani in Serie A, i liguri conducono sul piano statistico con un bilancio favorevole di 19 vittorie, 14 pareggi e 13 affermazioni degli ospiti. Il Bologna non conquista i 3 punti a Genova contro il Grifone da quasi 5 anni. L'ultimo exploit esterno nel confronto risale infatti al 30 settembre 2017, quando un goal dell'argentino Palacio consenti alla formazione allora guidata da Roberto Donadoni di espugnare Marassi.

Quella maturata con una giornata di anticipo sulla fine del torneo, è l'11ª retrocessione della sua storia del Genoa in Serie B. La 10ª risale alla stagione 1994/95, quando a condannare i liguri furono i calci di rigore nello spareggio con il Padova. Dal canto suo il Bologna è terzultimo in classifica nell'anno solare 2022: peggio degli emiliani (16 punti) hanno fatto soltanto Empoli (11 punti) e Venezia (9). Sul piano dei goal, proprio l'avversario di giornata (8 reti) è l'unica squadra ad aver realizzato meno goal dei felsinei (16) in quest'anno solare.

Il Genoa, peggior attacco del massimo campionato (27 reti segnate, con percentuale realizzativa di appena il 7%) e peggior percentuale di tiri nello specchio fra le 20 squadre (39%) arriva da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 giornate, mentre il Bologna ha collezionato una vittoria, un pareggio e 2 k.o. di fila nelle precedenti 4 gare.

Il centravanti Mattia Destro, autore di 9 goal, e a segno in entrambe le ultime 2 sfide con gli emiliani, resta il miglior marcatore stagionale del Genoa, dall'altra parte l'austriaco Marko Arnautovic, in virtù delle sue 14 reti, è il bomber del Bologna. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-BOLOGNA

Genoa-Bologna si disputerà il pomeriggio di sabato 21 maggio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 94ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto alle ore 15.00.

DOVE VEDERE GENOA-BOLOGNA IN TV

L'anticipo dell'ultima giornata di Serie A, Genoa-Bologna, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Genoa-Bologna su DAZN sarà curata da Alessandro Iori, che sarà affiancato da Sergio Floccari al commento tecnico.

GENOA-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

Chi lo preferisse, grazie a DAZN, potrà vedere la partita Genoa-Bologna in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la gara dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma e individuando il match fra quelli in programma.

Al termine del confronto, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili ai clienti per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL potrete seguire la partita Genoa-Bologna anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti prodotte dalle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-BOLOGNA

Blessin dovrà rinunciare ad alcuni elementi attualmente infortunati come Vanheusden, Czyborra, Sturaro, Hefti e Badelj. Davanti al portiere Sirigu, in difesa Frendrup e Criscito saranno i due terzini, con Østigard e Bani centrali difensivi. In mediana tandem composto da Hernanes e Galdames. In attacco Destro è favorito come centravanti su Yeboah, con Portanova, Amiri e Melegoni (in vantaggio su Gudmundsson) sulla trequarti a sostenerlo.

Mihajlovic confermerà il 3-5-2 e avrà l'intera rosa a disposizione. In attacco si va verso il tandem offensivo composto da Arnautovic e Orsolini, con quest'ultimo che potrebbe spuntarla su Barrow. Sulle corsie laterali ci saranno invece De Silvestri e Hickey, con Svanberg (in vantaggio su Nico Domínguez), Schouten e Soriano in mezzo. Fra i pali ci sarà Skorupski, mentre in difesa Soumaoro, Medel e Theate comporranno la linea a tre.

L'articolo prosegue qui sotto

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Østigard, Bani, Criscito; Hernani, Galdames; Portanova, Amiri, Melegoni; Destro.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Orsolini.