Genoa-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Genoa sfida il Bologna nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Aurelio Andreazzoli sfida il di Sinisa Mihajlovic nella 5ª giornata infrasettimanale del campionato di . I liguri sono quattordicesimi in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte, i felsinei occupano il 7° posto con 7 punti e un cammino con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nell'ultimo match con la .

Nei 44 precedenti fra le due formazioni in Serie A giocati in casa del Grifone, il Genoa è in vantaggio con 18 vittorie, 13 pareggi e 13 successi emiliani. Curiosamente il Bologna ha perso tutte le ultime 5 gare di campionato che si sono disputate di mercoledì, e nelle 3 più recenti non è riuscito nemmeno a segnare un goal.

Il grande ex della gara è l'attaccante del Bologna Rodrigo Palacio, che ha indossato la maglia del Genoa dal 2009 al 2012 collezionando 90 partite e 35 goal in Serie A. Fra i liguri, l'ivoriano Kouamé è il miglior realizzatore con 3 goal segnati, fra gli emiliani invece c'è in testa Sansone a quota 2 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GENOA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La partita Genoa-Bologna si disputerà la sera di mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris. Il confronto, che sarà diretto dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, sarà l'89ª in Serie A fra le due formazioni.

Genoa-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà curata da Federico Zancan, che sarà affiancato al commento tecnico da Lorenzo Minotti.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Genoa-Bologna anche in diretta attraverso la piattaforma Sky Go. Su pc sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, mentre su tablet e smartphone bisognerà scaricare la app per device iOS e Android. C'è inoltre l'opzione Now Tv, la piattaforma di streaming live e on demand di Sky.

K.o. per problemi muscolari sia Biraschi, sia Goldaniga, Andreazzoli rilancerà in difesa Romero accanto a Cristian Zapata e a capitan Criscito, che ha recuperato da un affatticamento muscolare accusato dopo la gara di . Probabile una staffetta sulle corsie laterali, con Ankersen e Pajac che si accomoderanno in panchina e Ghiglione e Barreca che torneranno fra i titolari. Sulla mediana dovrebbe rivedersi dal 1' anche Lerager, e a farne le spese potrebbe essere Saponara. Schöne dovrebbe stringere i denti ed esserci, ma non è da escludere che venga invece fatto riposare. In attacco in coppia con Kouamé si rivedrà Pinamonti al posto di Favilli.

Mihajlovic dovrà far fronte all'assenza di Dijks, k.o. per una contusione al costato rimediata nella gara con la Roma: si contendono il posto Mbaye e l'ungherese Krejci. Sulla mediana Dzemaili dovrebbe essere preferito a Poli accanto a Medel. Sulla trequarti vanno verso la conferma Orsolini, Soriano e Sansone, mentre in attacco è ballottaggio fra Destro, titolare con i giallorossi, e l'argentino Palacio.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Romero, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Medel, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.