Genoa-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Genoa sfida il Benevento nello scontro salvezza della 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Benevento

Genoa-Benevento Data: 21 aprile 2021

21 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport (numero 255 satellite, 486 digitale terrestre)

Sky Sport (numero 255 satellite, 486 digitale terrestre) Streaming: Sky Go e NOW

È uno scontro salvezza ad alta tensione quello che vedrà protagoniste nella 32ª giornata di Serie A il Genoa di Davide Ballardini e il Benevento di Pippo Inzaghi.

I liguri sono tredicesimi in classifica a quota 32 punti, con un cammino di 7 vittorie, 11 pareggi e 13 k.o, e alla luce dei recenti risultati negativi, non possono ancora tirarsi fuori dalla contesa per la permanenza nel massimo campionato, ancora peggio sono messi i sanniti, diciassettesimi con 30 punti, frutto di 7 successi, 9 pareggi e 15 sconfitte, e con un vantaggio ridottosi a 5 lunghezze sul Cagliari, terzultimo.

C'è un solo precedente in Serie A fra le due formazioni disputatosi in casa del Grifone: il 23 dicembre 2017 i rossoblù si imposero 1-0 con goal di Gianluca Lapdula, grande ex della sfida, che oggi indossa la maglia giallorossa dei campani.

Il Genoa arriva da una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte consecutive, fra cui l'ultima a San Siro contro il Milan, praticamente identico l'andamento del Benevento, che nell'ultimo turno ha perso 5-3 a Roma contro la Lazio.

Mattia Destro è il bomber del Grifone con 11 goal all'attivo, mentre Gianluca Caprari è il giocatore più prolifico degli Stregoni con 5 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO GENOA-BENEVENTO

Genoa-Benevento si disputerà la sera di mercoledì 21 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 4ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma per le ore 20.45.

Lo scontro salvezza Genoa-Benevento sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 255 del satellite, numero 486 del digitale terrestre).

Chi lo preferisse, attraverso Sky Go, potrà seguire Genoa-Benevento anche in diretta streaming, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi di scaricare l'apposita app per sistemi iOS e Android.

La gara sarà visibile in streaming anche con NOW, il servizio live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A agli utenti che acquistano il pacchetto Sport.

Grazie apotrete seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

Ballardini si affiderà al 3-5-2. Davanti è probabile l'avvicendamento fra Pandev e Scamacca come partner di Destro. A centrocampo Badelj sarà il regista, con Zajc e Strootman mezzali ai suoi lati e sulle fasce a destra uno fra Biraschi (favorito) e Ghiglione e a sinistra Czyborra. In difesa, davanti al portiere Perin, linea a tre composta da Masiello, Radovanovic e da capitan Criscito, al rientro dopo il turno di squalifica.

Pippo Inzaghi adotterà un modulo speculare ai liguri. In attacco spazio alla coppia Sau-Lapadula. A centrocampo sarà Viola, favorito su Schiattarella, ad agire da playmaker, con Hetemaj e Ionita interni. Bagarre sulle due fasce, che vedono contendersi una maglia da titolare a destra Letizia e Depaoli, a sinistra Improta e Iago Falque. Davanti al portiere Montipò, è aperto il duello anche fra Tuia e Caldirola fra chi dei due completerà la linea a tre difensiva con il polacco Glik e Barba.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Letizia, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Sau, Lapadula.