Genoa-Benevento dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inizia la stagione di Genoa e Benevento: le informazioni della gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

GENOA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Genoa-Benevento

Genoa-Benevento Data: 8 agosto 2022

8 agosto 2022 Orario: 17:45

17:45 Canale tv: Canale 20

Canale 20 Streaming: Mediaset Infinity

Si incontreranno anche nell'imminente campionato di Serie B, ma per ora Genoa e Benevento daranno vita ad uno dei match del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia: gara secca senza ritorno, in palio l'immediato passaggio del turno.

Il Genoa, neo-retrocesso in B, è tra le favorite per l'imminente ritorno in A, al pari di un Benevento fermatosi ai playoff durante la passata stagione cadetta e desiderosa di ritrovare la massima serie per la terza volta nella sua storia.

La vincente tra Genoa e Benevento affronterà nei sedicesimi di Coppa Italia la squadra che riuscirà ad avere la meglio nello scontro tra Empoli e SPAL. Rossoblù e giallorossi si sfideranno nuovamente il 20 agosto, ma per il campionato di Serie B.

In questa pagina trovate tutte le informazioni utili su Genoa-Benevento: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO GENOA-BENEVENTO

La sfida tra Genoa e Benevento di Coppa Italia è prevista allo Stadio Ferraris di Genova lunedì 8 agosto 2022 alle ore 17:45.

DOVE VEDERE GENOA-BENEVENTO IN TV

Genoa-Benevento sarà trasmesa in diretta tv esclusiva da Mediaset, che detiene i diritti della Coppa Italia. Basterà sintonizzarsi su Canale 20 per seguire il secondo turno eliminatorio del torneo.

GENOA-BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING

Diretta streaming di Genoa contro Benevento prevista su Mediaset Infinity, app disponibile su tablet e cellulare o da pc e notebook attraverso il sito ufficiale. L'applicazione è disponibile anche sulle Smart Tv e sulle console per videogiochi.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-BENEVENTO

GENOA (4-4-2): Semper; Hefti, Dragusin, Bani, Pajac; Frendrup, Badelj, Portanova, Gudmundsson; Ekuban, Coda.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; El Kaouakibi, Barba, Glik, Masciangelo; Viviani, Koutsoupias, Ionita; Farias, Forte, Insigne.