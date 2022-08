Seconda giornata, esordio casalingo per il Genoa in B contro il Benevento. Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

GENOA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING • Partita: Genoa-Benevento

• Data: sabato 20 agosto 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (canale 253), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live, OneFootball La Serie B è partita con tante sorprese e match emozionanti. Ne sa qualcosa il Genoa, che all'esordio stagionale ha faticato non poco a imporsi in casa del Venezia. I rossoblù si sono imposti solamente verso la fine della gara, strappando tre punti che fanno molto più morale che classifica dopo solo una giornata. Il Benvento invece è uscito malconcio, non senza sorprese, dalla sfida interna contro il Cosenza. I calabresi lo scorso anno sono riusciti a salvarsi solo ai playout, mentre i giallorossi sono una delle squadre che punta al vertice. Uno scivolone da cancellare al più presto. In questo articolo tutte le info sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. ORARIO GENOA-BENEVENTO L'incontro tra Genoa e Benevento si disputerà sabato 20 agosto 2022 alle ore 20:45. A fare da palcoscenico alla sfida lo stadio Ferraris di Genova. DOVE VEDERE GENOA-BENEVENTO IN TV L'incontro è visibile in diretta tv da DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre potrete vedere Genoa-Benevento anche visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Una terza possibilità risponde al nome di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv: requisito fondamentale è avere un account attivo. GENOA-BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING Per assistere al match potrete fruire dell'app di DAZN anche in streaming su dispositivi come smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo con le proprie credenziali. Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio Sky Go, oppure c'è la piattaforma NOW che offre la possibilità di assistere agli eventi trasmessi dall'emittente satellitare. Ulteriori opzioni sono rappresentate da Helbiz Live e OneFootball che proporrà il match in modalità pay-per-view. PROBABILI FORMAZIONI GENOA-BENEVENTO GENOA (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Portanova, Ekuban; Coda. All. Blessin. BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Karic, Viviani, Acampora; Farias, Forte, Tello. All. Caserta Scelti da Goal Probabili formazioni 1ª giornata: McKennie esterno a sinistra

