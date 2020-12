Genoa, Ballardini pensa al reintegro di Schone nella lista per la Serie A

Lasse Schone, che fino ad ora è stato escluso dalla lista del Genoa, potrebbe essere reinserito grazie al lavoro di diplomazia di Ballardini.

L'anno scorso era stato il colpo assoluto del calciomercato del . Lasse Schone però aveva deluso tutti al primo anno in , dopo le magie mostrate in con l' . Tanto che, Rolando Maran all'inizio di questa stagione aveva deciso di tagliarlo fuori dalla lista per la Serie A, in accordo con la dirigenza.

Al Genoa però nel mentre è cambiato tutto: il direttore sportivo non è più Faggiano e l'allenatore non è più Maran, ma Davide Ballardini (che ha già vinto la sua prima partita al debutto contro lo ).

E così, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', club e tecnico stanno valutando l’ipotesi di un reintegro di Schone.

Altre squadre

Schone fino ad oggi ha sempre lavorato comunque con la prima squadra, a parte il periodo (fra il 27 settembre e il 14 ottobre) in cui è stato in isolamento per la positività al Covid-19.

Per Ballardini potrebbe essere un uomo molto importante per il suo 3-5-2, che sembra ormai il modulo scelto dal nuovo allenatore del Genoa.