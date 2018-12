Genoa-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Genoa ospita l'Atalanta nella 17ª giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Genoa di Cesare Prandelli ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nella 17ª giornata di Serie A. I liguri sono quattordicesimi in classifica a pari merito con Empoli e SPAL con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, i bergamaschi occupano il 6° posto assieme a Roma e Sassuolo con 24 punti e un cammino di 7 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Il polacco Krzysztof Piatek è il miglior marcatore fra i rossoblù e il capocannoniere del campionato con 12 goal in 16 presenze, mentre il colombiano Duvan Zapata è il giocatore più prolifico fra i nerazzurri con 6 reti in 16 partite giocate. Il Genoa è reduce da 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3 giornate, l'Atalanta ha riportato invece una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA GENOA-ATALANTA

Genoa-Atalanta si giocherà sabato 22 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Sarà il 72° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE GENOA-ATALANTA IN TV E STREAMING

La partita Genoa-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-ATALANTA

Prandelli conferma la difesa a tre e ritrova Criscito dopo la squalifica. In mezzo al campo ballottaggio in regia fra Veloso e Sandro. Pandev scalpita per un posto da titolare dopo la bella prova contro la Roma e potrebbe agire dal 1' da trequartista alle spalle della coppia d'attacco composta dal bomber Piatek e da Kouamé.

Gasperini avrà tutti a disposizione a parte Varnier. Visti i tanti impegni ravvicinati, sulla destra Castagne potrebbe rilevare Hateboer, mentre in attacco Ilicic, E. Rigoni e Pasalic si contendono il posto alle spalle del centravanti Zapata e di Gomez. In difesa possibile chance per Mancini al posto di Masiello.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic; Gomez, D. Zapata.