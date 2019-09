Genoa-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Genoa ospita l'Atalanta nel lunch match della 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Il di Aurelio Andreazzoli sfida l' di Gian Piero Gasperini nel lunch match della 3ª giornata di . Iliguri sono quinti in classifica con 4 punti, frutto di un pareggio al debutto con la fuori casa e di una bella vittoria casalinga sulla , mentre la Dea è undicesima con 3 punti, ed è chiamata a riscattare la sconfitta subita ad opera del dopo il successo iniziale sulla .

Le statistiche casalinghe sono favorevoli al Grifone, con 16 vittorie, 12 pareggi e soltanto 7 sconfitte, ma negli ultimi anni il trend sembra essersi invertito: i nerazzurri si sono infatti imposti in 6 occasioni nelle ultime 7 sfide complessive.

Fra i rossoblù Kouamé è il miglior marcatore con 2 reti all'attivo, mentre nelle fila bergamasche spiccano con lo stesso bottino realizzativo i due colombiani Luis Muriel e Duvan Zapata. L'Atalanta non perde fuori casa da 7 partite consecutive: in una sola occasione ha fatto meglio nella sua storia, nel lontano 1992, quando si fermarono a 8 match consecutivi senza k.o. fuori casa. In questa pagina tutte le informazioni su Genoa-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

GENOA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Genoa-Atalanta Data: 15 settembre 2019

ORARIO GENOA-ATALANTA

Il lunch match Genoa-Atalanta è in programma la mattina di domenica 15 settembre 2019 alle ore 12.30 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Le due formazioni sono al loro 71° confronto nel massimo campionato italiano. A dirigere la partita sarà il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Genoa-Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN, e i suoi utenti avranno la possibilità di seguirla anche in tv attraverso diverse modalità. La partita sarà visibile su tutte le moderne smart tv compatibili con la app, oppure collegando al proprio televisore un decoder Sky Q, o una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o ancora avvalendosi di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Subito dopo la fine della gara DAZN metterà a disposizione on demand per tifosi e appassionati gli highlights e l'incontro integrale.

Gli abbonati alla piattaforma DAZN avranno naturalmente anche la possibilità di vedere Genoa-Atalanta in diretta streaming sul loro personal computer, piuttosto che sul tablet e sul loro smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo scaricare la app per dispositivi mobili iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Andreazzoli avrà tutta la rosa a disposizione, eccezion fatta per l'infortunato Sturaro a centrocampo. Torna a disposizione anche Saponara, che tuttavia non è al meglio dopo i problemi fisici e dovrebbe partire dalla panchina a vantaggio di Radovanovic, che potrebbe dare maggior solidità alla mediana rossoblù. Gli interni saranno i danesi Schöne e Lerager, mentre sulle fasce ci saranno Ghiglione a destra e uno fra Barreca (favorito) e Pajac a sinistra. In attacco tandem composto da Pinamonti e Kouamé, ma occhio alla possibile sorpresa Pandev, annunciato in ottime condizioni e a segno in settimana con la sua Nazionale. In difesa invece Romero e capitan Criscito affiancheranno il colombiano Cristian Zapata.

Qualche pensiero per Gasperini fra giocatori affaticati dagli impegni transoceanici con le Nazionali e l'impegno ravvicinato con la in . La buona notizia è che l'infermeria si è svuotata, l'intera rosa è a disposizione. Probabile l'utilizzo in difesa di uno tra i recuperati Toloi e Palomino, con Djimsiti e Masiello a completare il reparto: Kjaer verso la panchina. Sulle fasce a destra ci sarà Hateboer, a sinistra Gosens. In mediana sicuro di una maglia Pasalic, mentre è ballottaggio tra Freuler e De Roon. Tridente classico in attacco, con piccole chance per Muriel di insidiare Ilicic.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Romero, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.