Genoa-Atalanta 1-2: lampo di Zapata al 95', la Dea sbanca il Ferraris

L'Atalanta vince sul campo del Genoa grazie a un lampo di Duvan Zapata al 95'. Di Muriel e Criscito le due reti realizzate su rigore in precedenza.

Vittoria con vista . Dopo la sconfitta interna con il , l' torna a macinare punti e gioco contro il . Al Ferraris, nell'anticipo delle 12.30, ci pensa il solito Muriel a timbrare dal dischetto, ma sempre di rigore il 'Grifone' arriva al pareggio con Criscito nel recupero. A decidere è un lampo di Duvan Zapata al 95'.

Il pensiero della Champions non scalfisce il primo tempo dell'Atalanta: Gasperini dà fiato soltanto a De Roon tra gli insostituibili. Gli altri sono tutti titolari, e i risultati si vedono. Pasalic manca l'appuntamento con il pallone su un cross delizioso di Ilicic , poi ci prova Djimsiti in proiezione offensiva senza risultati. Il Genoa gioca, ma le grandi occasioni si esauriscono su un destro a botta sicura di Lerager , deviato e alto.

Tra i due portieri è Radu il più impegnato, chiamato nel primo tempo a bloccare su Pasalic e uno scatenato Duvan Zapata, protagonista a tutto campo. Gollini risponde in allungo su Kouamé a inizio ripresa, quando alcuni lampi del Genoa mettono in difficoltà l'Atalanta. Le percussioni bergamasche tornano però a farsi sentire intorno all'ora di gioco.

Gosens a sinistra crea pericoli, e proprio da sinistra al 64' si sviluppa l'azione che sblocca il match. Duvan vince il duello con l'omonimo Cristian Zapata e si procura un rigore:, entrato da 4 minuti per Ilicic, realizza con freddezza. Radu si riscatta negando il raddoppio a Duvan, ma l'attacco difatica a produrre occasioni dalle parti di Gollini.

Nel finale c'è spazio per Saponara e Pandev, ma ad andare più vicini al goal sono ancora i bergamaschi, con un goal annullato al vivacissimo Gosens . Un destro di Pinamonti da fuori, largo di poco, anticipa però il pareggio nel finale: Djimsiti si fa bruciare dall'inserimento di Kouamé e concede a Criscito il rigore, che il capitano realizza. Non è ancora finita: da fermo, al quinto di recupero, Zapata col destro scarica di potenza, un bacio alla traversa e palla in rete. 1-2 e delirio nerazzurro in Liguria.

IL TABELLINO

GENOA-ATALANTA 1-2

MARCATORI : 64' rig. Muriel, 90+1' rig. Criscito, 90+5' D. Zapata

GENOA (3-5-2): Radu 6.5; Romero 5.5, C. Zapata 5, Criscito 6.5; Ghiglione 5.5 (82' Ankersen s.v.), Schone 6, Radovanovic 6 (70' Saponara 5.5), Lerager 6, Barreca 5.5 (82' Pandev s.v.); Kouamé 6.5, Pinamonti 5.5. All. Andreazzoli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6.5; Toloi 6.5, Djimsiti 5, Masiello 6; Hateboer 5.5, Freuler 6, Pasalic 5.5 (56' De Roon 6), Gosens 6.5; Gomez 6.5; Ilicic 6 (60' Muriel 6.5), D. Zapata 7.5. All. Gasperini

ARBITRO : Michael Fabbri.

AMMONITI : Romero, Masiello, Ilicic, Hateboer, C. Zapata, Pandev.

ESPULSI : nessuno.