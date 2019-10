Genoa, Andreazzoli vicino all'esonero: pronti Guidolin, Carrera e Thiago Motta

Il pesante ko subito sul campo del ha il sapore dell'addio per Aurelio Andreazzoli, ormai vicinissimo all'esonero. L'allenatore del ha commentato la sua situazione al fischio finale: pronti Guidolin, Carrera e Thiago Motta per sostituirlo.

Ai microfoni di 'Sky Sport', Andreazzoli si è mostrato rassegnato dopo il 5-1 del Tardini:

"Sono nel calcio ormai da tanti anni e so che certe situazioni portano a certe decisioni, ma non posso controllarlo, io ho cercato di mettere il mio in campo, il resto non dipende da me. Sicuramente ho commesso degli errori, ma forse ci si aspettava troppo da questa squadra dopo alcuni risultati estivi".