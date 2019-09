Genoa, 1 punto in 3 partite: c'è l'ombra di Gattuso su Andreazzoli

Calo drastico del Genoa nelle ultime tre partite: la società comincia a guardarsi intorno e Gattuso sarebbe finito nel mirino secondo 'Primo Canale'.

Storicamente la panchina del è una delle più complicate in , soprattutto per via del "vulcanico" presidente Preziosi, che non si fa molti problemi nell'esonerare i suoi allenatori. Aurelio Andreazzoli, già alla quinta giornata di Serie A, comincia a non sentirsi così sicuro.

Il Genoa è partito bene in questa nuova stagione, salvo poi frenare di botto. Adesso il Grifone si trova quart'ultimo con cinque punti in classifica. Alla dirigenza ligure non è piaciuto l'atteggiamento della squadra nelle ultime tre partite: ovvero le due sconfitte contro e ed il pareggio di ieri sera contro il .

Non ci sono ancora trattative ufficiali, ma c'è un nome che stuzzica la fantasia di Preziosi e che potrebbe scalzare Andreazzoli: stiamo parlando di Gattuso, in cerca di un nuovo ruolo in dopo l'addio al . Lo riporta 'Primo Canale'.

Decisive saranno per Andreazzoli le prossime partite, a partire dal difficile impegno in casa contro la di domenica prossima. In questo inizio di stagione, Gattuso è stato presente in tribuna in molti stadi italiani, per tenersi aggiornato e studiare tutte le squadre di Serie A. Chissà che presto non arrivi la tanto attesa chiamata...