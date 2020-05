A gennaio è stato a un passo dal Tottenham: Smith si ritira a 24 anni

Troppi abusi ricevuti sui social network, Ted Smith dice basta con il calcio a 24 anni: "Ho avuto paura di giocare, vedevo i commenti negativi".

Il salto sfiorato in una big, poi la clamorosa decisione di lasciare il calcio: dopo il mancato trasferimento al , Ted Smith non ha retto la troppa pressione esterna e ha deciso di appendere i guantoni al chiodo a soli 24 anni.

L'ormai ex portiere del Southend, club di League One, è stato a lungo corteggiato da Josè Mourinho durante il mecato di gennaio e a distanza di pochi mesi sembra impossibile che qualcosa lo abbia portato a chiudere la propria carriera.

Alla base della decisione shock ci sarebbero i troppi abusi ricevuti sui social network, che lo hanno portato a un netto rifiuto verso il calcio, scatenandogli quindi una particolare paura di scendere in campo:

"Dovresti goderti le partite e ci ho provato. Ci ho provato molte volte, ma non ci sono riuscito. Ho avuto paura di giocare. Dopo le partite guardavo i social network e quello che la gente diceva. Ogni volta ho sempre trovato due o tre commenti negativi dopo una brutta partita e mi sono rimasti impressi".

Queste le parole riportate dallo stesso Smith ai microfoni del 'Telegraph':

"Non è colpa mia, non sarei voluto arrivare a questo. Adoro le partite e gli allenamenti, ma la pressione è stata troppa per me. Ci ho impiegato molto tempo per valutare e prendere la decisione. Nella tua testa sai che stai per dire alla gente che stai lasciando un lavoro che è il sogno di tutti".

E pensare che Smith era riuscito a conquistare la convocazione in tutte le categorie inferiori della nazionale inglese, dall'Under 18 all'Under 20. Le sue prestazioni erano finite poi nel mirino dello 'Special One', ma il ragazzo non ha retto la pressione di una visibilità che, evidentemente, stava aumentando di giorno in giorno.