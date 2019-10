Genk-Napoli, clamorosa novità negli azzurri: Insigne in tribuna

Inattesa scelta di Carlo Ancelotti per Genk-Napoli: Lorenzo Insigne escluso dai titolari e dalle riserve, il capitano andrà in tribuna.

A ridosso delle formazioni ufficiali, clamorosa indiscrezione in casa : Lorenzo Insigne, contro il , si accomoderà in tribuna.

Lo riferisce 'Sky', spiegando come la scelta di Ancelotti sia di natura esclusivamente tecnica e non c'entrino problemi fisici per il capitano azzurro.

Al suo posto, a sinistra a centrocampo, agirà Fabian Ruiz con l'inserimento di Elmas dal 1' al fianco di Allan nel mezzo. In attacco panchina per Mertens e spazio al tandem Milik-Lozano.

La probabile formazione:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Fabian Ruiz; Milik, Lozano. All. Ancelotti.