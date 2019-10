Genk-Napoli, Giuntoli sull'esclusione di Insigne: "Scelta tecnico-tattica"

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, spiega la tribuna di Lorenzo Insigne: "Scelta tecnico-tattica, l'ha presa bene. La regola dei 18 ci condanna".

In casa , fa rumore l'esclusione di Lorenzo Insigne dalla partita col . Fuori dai titolari ma addirittura nemmeno in panchina: il capitano guarderà l'impegno di Champions degli azzurri dalla tribuna.

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei, intervistato da 'Sky' ha spiegato i motivi che hanno portato Ancelotti a privarsi di Insigne per Genk-Napoli.

"Tutto questo scalpore non deve esserci. Questa regola dei 18 ci condanna, il mister ha fatto questa scelta con un centrocampo più robusto e in panchina 2 attaccanti puri - una di stazza e uno piccolino - Scelta tecnico-tattica. Come l'ha presa? Bene".

Insigne, domenica scorsa contro il , era rimasto in panchina per tutto il match. Un riposo che sembrava rappresentare un turno di riposo in vista dell'impegno in terra belga, ma evidentemente così non è stato.