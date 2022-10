Gelo totale tra Joao Felix e l’Atlético? Carrasco si rifiuta di cedergli il rigore

Il portoghese è entrato solo per gli ultimi 4 minuti più recupero contro il Bayer e avrebbe voluto calciare il penalty. Lo ha guardato in disparte.

Era il 2019 quando l’Atlético Madrid sborsava qualcosa come 126 milioni di euro per strappare Joao Felix al Benfica attraverso la clausola nel contratto che legava il super talento lusitano al club. Oggi, tre anni dopo, non solo Felix non è diventato la star che tutti credevano, ma è pure in un momento di gelo con il club.

Oltre a non avere ancora trovato il goal in questa stagione, il classe 1999 a ottobre è precipitato nelle gerarchie di Diego Simeone. Non è mai partito titolare e nel match contro il Bayer Leverkusen, decisivo per mantenere la categoria, è rimasto seduto in panchina fino all’86’.

Nonostante i pochissimi minuti, Felix avrebbe potuto anche essere decisivo nel caos finale del match del Metropolitano. Dopo che l’arbitro Turpin ha assegnato il calcio di rigore, il lusitano è andato a chiedere a Yannick Carrasco di potersi far carico della responsabilità.

Il belga - fino a quel momento migliore in campo per distacco - ha però detto no al compagno e si è incaricato lui stesso della battuta. Mentre tutti erano al limite dell’area pronti a prendere un’eventuale ribattuta, Felix era in disparte, vicino alla bandierina del calcio d’angolo.

Forse uno schema per accelerare il gioco, forse per arrivare prima sul pallone in caso di respinta. O forse un momento di frustrazione, l’ennesimo dell’ultimo periodo di un talento naturale, Golden Boy 2019, che attraversa un momento molto delicato della sua carriera.

Le voci di rottura con il club e con Simeone si sono spesso fatte insistenti e il suo nome è spesso tornato d’attualità in chiave mercato. Anche in Nazionale ha perso posizioni nelle gerarchie: non un momento ideale a pochi giorni dal Mondiale.