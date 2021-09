Gazzetta dello Sport - Problemi al flessore per Chiesa: Napoli-Juventus a rischio?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, l'attaccante della Nazionale potrebbe lasciare in giornata il ritiro dell'Italia per un problema al flessore.

Esistono senz'altro inizi di stagione migliori di quello che sta vivendo la Juventus di Massimiliano Allegri, alle prese con un avvio caratterizzato dall'addio di Cristiano Ronaldo, dal punto di vista del mercato, e dall'assenza di vittoria, dal punto di vista sportivo.

C'è anche un'altra questione che l'allenatore livornese deve risolvere: dovrà trovare la chiave giusta per il reparto offensivo, "orfano" del suo migliore realizzatore, ma con interpreti comunque importanti. Uno su tutti Federico Chiesa.

Poi un po' tutto deve girare per il verso giusto: da questo punto di vista non sta andando benissimo. E' delle ultime ore la notizia, riportata dalla "Gazzetta dello Sport", di un fastidio al flessore per lo stesso attaccante della Nazionale, che potrebbe lasciare anticipatamente il ritiro Azzurro e tornare a casa, con un obiettivo: scendere in campo sabato, in Napoli-Juventus.

Come scrive la "Gazzetta", non è il primo giocatore a salutare l'Italia, dopo i problemi per Immobile e Insigne. Per Zaniolo trauma contusivo, per Bastoni stessa sorte, contusione, per Sensi guaio al polpaccio: quest'ultimo avrebbe dovuto dare il cambio a Jorginho in mediana, ma bisognerà rimandare.

Allegri osserva e intanto studia nuove possibili soluzioni in attacco: nelle ultime settimane aveva lavorato sulla coppia Dybala-Chiesa. Non è certo il migliore degli inizi possibili per la Juventus.