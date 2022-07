Gazzetta - Niente Verona per Chukwuani: problema al cuore e affare saltato

Il classe 2003 non ottenuto l'idoneità sportiva: può giocare in altri paesi ma non in Italia. Il Verona lo aveva soffiato ad Atletico e Bayer.

Tochi Chukwuani non vestirà la maglia del Verona. Il centrocampista danese di origini nigeriane classe 2003, cresciuto nel vivaio del Nordsjaelland, non ha ottenuto l'idoneità sportiva.

Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport, un leggero problema cardiovascolare, rilevato durante le visite mediche e già emerso in precedenza, non ha permesso al club scaligero di tesserare il calciatore.

Una brutta notizia per il Verona, che aveva deciso di puntare forte sul talento già nel giro delle nazionali giovanili della Danimarca. Un profilo giudicato perfetto per rinforzare la rosa a disposizione di Cioffi: centrocampista completo, prestante fisicamente e di qualità. Il club scaligero lo aveva soffiato ad Atletico Madrid e Bayer Leverkusen, molto interessate al profilo del classe 2003.

L'articolo prosegue qui sotto

Proprio come accaduto a Christian Eriksen - a quei tempi tesserato con l'Inter - in seguito al malore a Euro 2020, il 12 giugno 2021 nel corso della sfida tra Danimarca e Finlandia, il protocollo sanitario italiano non consente a Chukwuani di ottenere l'idoneità sportiva, a differenza delle norme in vigore in altri paesi. Il danese non potrà dunque giocare in Italia ma potrà farlo in altri campionati.

Verona e Chukwuani avevano raggiunto l'accordo fino al 30 giugno 2027 già qualche mese fa, con il calciatore intercettato sugli spalti del 'Bentegodi' il 23 aprile in occasione della sfida contro la Sampdoria, terminata 1-1.

Chukwuani avrebbe dovuto completare l'iter medico e firmare il contratto prima di andare in ritiro in Trentino, Primiero San Martino di Castrozza, agli ordini di Cioffi. Tutto sfumato a causa del problema cardiovascolare: affare saltato e niente firme. Il matrimonio tra il Verona e il danese non si farà.