Gazzetta dello Sport: Zenga a rischio al Cagliari se il campionato non riprende

Il futuro di Walter Zenga dipende dalle 13 partite rimanenti in Serie A: potrebbe lasciare il Cagliari senza mai averlo guidato in campionato.

Il calcio mondiale sta vivendo un momento senza precedenti e il dilagare del Coronavirus sta tenendo tutti con il fiato sospeso: non è ancora dato sapere se e quando la potrà riprendere, ma da questo potrebbe dipendere il futuro di Walter Zenga a .

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il nuovo allenatore rossoblù rischia di lasciare la panchina sarda senza aver mai guidato la squadra in partite ufficiali. Il suo futuro dipende infatti dalle 13 partite rimanenti in Serie A, nelle quali dovrebbe convincere la dirigenza alla conferma in vista del prossimo anno.

Altre squadre

L'ex portiere ha infatti firmato un contratto fino al 2021, ma se il campionato non dovesse riprendere porterebbe il Cagliari a dover decidere sul futuro del proprio allenatore, che ha preso il posto di Maran lo scorso 3 marzo, disputando solamente un'amichevole con l'Olbia.

In caso di stop definitivo della Serie A i vertici rossoblù potrebbero così decidere di voltare totalmente pagina per la prossima stagione, chiudendo dunque le porte a quello che inizialmente sarebbe dovuto essere un 'traghettatore'.