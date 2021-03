Gazzetta dello Sport - Venerdì i convocati dell'Italia: novità Toloi

Italia attesa dal triplo impegno nelle qualificazioni mondiali: sempre più probabile la prima convocazione di Toloi dopo l'ok della FIFA.

Manca poco per il ritorno in campo dell'Italia, impegnata nelle prime tre gare di qualificazione ai Mondiali 2022 in programma in Qatar: Irlanda del Nord (25 marzo a Parma), Bulgaria (28 marzo a Sofia) e Lituania (31 marzo a Vilnius) le prime avversarie in un girone che comprende anche la Svizzera, maggiore candidata a sfidare gli azzurri per la leadership del raggruppamento, unico modo per accedere direttamente alla fase finale.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati nella giornata di venerdì: la novità più interessante dovrebbe essere la prima chiamata in assoluto per Rafael Toloi.

La FIFA, infatti, ha dato l'ok per la convocazione del difensore in forza all'Atalanta, brasiliano di nascita ma cittadino italiano a tutti gli effetti: convocazione che rispecchia quelle passate relative ad Emerson Palmieri e Jorginho.

Difesa guidata dall'esperto Chiellini, mentre sono da valutare le condizioni di Romagnoli (non al meglio fisicamente) e Kean (reduce dalla positività al Coronavirus). Ok Bastoni, Tonali invece sarà lasciato al ct dell'Under 21, Nicolato.

Ecco i probabili convocati di Mancini per l'Italia:

Portieri: Donnarumma, Sirigu, Cragno (più uno tra Meret, Gollini e Silvestri);

Difensori: Florenzi, Mancini, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Toloi, Chiellini, Bastoni, Spinazzola, Emerson, Calabria (Romagnoli);

Centrocampisti: Jorginho, Locatelli, Barella, Lorenzo Pellegrini, Verratti, Pessina, Cristante, Castrovilli (Soriano);

Attaccanti: Chiesa, Bernardeschi, Immobile, Belotti, Kean, Insigne, Berardi, El Shaarawy, Caputo, Grifo.