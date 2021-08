Gazzetta dello Sport - Sprint della Fiorentina per Orsolini: accordo vicino

I viola mettono le mani sull'esterno nostrano: offerto un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni, i felsinei ne chiedono 15. Parti vicine.

La Fiorentina è pronta a battere l'ultimo colpo di questa sessione estiva di calcio mercato che si chiude nella tarda serata di martedì 31 agosto.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' la società gigliata avrebbe deciso di regalare un nuovo esterno d'attacco a Vincenzo Italiano. Si tratta di Riccardo Orsolini, attaccante classe 1997 ora in forza al Bologna.

La trattativa sarebbe già impostata e ben avviata sulla base di un prestito fino al 30 giugno 2022 al quale dovrebbe seguire un diritto di riscatto sui 15 milioni.

I toscani, al momento, ne offrono 12 ma la sensazione è che le parti si possano ulteriormente avvicinare in queste ultime frenetiche ore di mercato.

L'acquisto di Orsolini andrebbe a completare il reparto avanzato in dotazione al tecnico viola. In principio sembrava che il presecelto potesse essere Domenico Berardi ma il muro opposto dal Sassuolo non ha dato sbocco al trasferimento.

Di conseguenza è scattato l'avanti tutta sull'esterno bolognese, ormai vicinissimo all'approdo in quel di Firenze.