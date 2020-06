Gazzetta dello Sport - Ronaldo, no alla posizione di centravanti: lo ha detto a Sarri

Ronaldo non ha intenzione di agire da '9' nel tridente: già contro il Bologna potrebbe toccare a Higuain posizionarsi al centro dell'attacco.

La Coppa doveva essere il primo trofeo di una stagione trionfale, nulla di tutto ciò: contro il la ha mostrato più di un limite, soprattutto in fase offensiva, arrivando pochissime volte dalle parti di Meret che non ha dovuto sporcarsi i guantoni, se non in qualche sporadica occasione.

Miseramente fallito l'esperimento di Sarri che, nella semifinale di ritorno col , aveva posizionato Cristiano Ronaldo al centro del tridente completato da Douglas Costa e Dybala: nell'ultimo atto di è toccata alla 'Joya' l'incombenza di agire da prima punta e dietro a questa scelta ci sarebbe un motivo ben preciso.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il fuoriclasse portoghese nell'ultimo allenamento prima del Napoli avrebbe comunicato al tecnico bianconero - davanti a tutta la squadra - di non avere intenzione di giocare per vie centrali, prediligendo uno spostamento a sinistra come il più delle volte gli è accaduto in carriera.

Dybala però ha finito per pestare i piedi a Douglas Costa sulla fascia, lasciando scoperta la zona centrale: l'area di rigore non è stata riempita a dovere e per il Napoli non è stato difficile contenere lo sterile attacco juventino, finito nell'occhio del ciclone.

Il salvatore di Sarri potrebbe essere il suo pupillo Higuain: già nella trasferta di 'El Pipita' dovrebbe tornare ad occupare il ruolo di centravanti puro, magari non dall'inizio ma a gara in corso per consentirgli di accumulare gradualmente minuti dopo il risentimento muscolare accusato alla coscia destra.

Sarri sa bene che di tempo, per gli 'esperimenti', non ce n'è più: spazio solo per le certezze che dovranno accompagnare questo infuocato finale di stagione, da chiudere nel migliore dei modi per evitare che la parola 'fallimento' diventi una triste realtà con zero titoli in cassaforte.