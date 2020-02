Gazzetta dello Sport - Rinnovo lontano per Mertens: chiesto uno stipendio doppio

Sembra essere lontano da Napoli il futuro di Dries Mertens che vorrebbe il doppio dell'attuale ingaggio: De Laurentiis verso il no.

Serenità ritrovata per il , reduce da tre successi consecutivi tra Coppa e campionato che hanno ridato fiducia ad un ambiente martoriato dalle spaccature interne che ne hanno accompagnato il percorso nell'ultimo periodo: contro la ha ritrovato la via del goal Dries Mertens, uno dei giocatori in scadenza di contratto a giugno e col futuro ancora tutto da scrivere.

Il belga, così come Callejon, non ha raggiunto un accordo per il rinnovo che, secondo 'La Gazzetta dello Sport', si allontana sempre di più: De Laurentiis non soddisfatto della richiesta dell'ex che vorrebbe uno stipendio di 7,5 milioni per le prossime due stagioni, quasi il doppio dell'attuale salario.

Dal canto suo, il presidente partenopeo preferirebbe non spingersi oltre i 4 milioni annui più 1 di bonus, considerato che Mertens a maggio compirà 33 anni e un esborso economico di tale portata sarebbe consono solo per un profilo più giovane e futuribile.

Altre squadre

La sensazione è che le strade di Mertens e del Napoli si separeranno, anche alla luce dei rumours sui contatti col venuti fuori nella fase conclusiva del mercato di gennaio che hanno reso ancor di più l'idea su ciò che sarà dell'avvenire di 'Ciro'.

In Italia occhio all' che ha già mostrato interesse e in estate perderà Alexis Sanchez, destinato a tornare al dopo il prestito: il belga sarebbe l'ideale per prendere il suo posto, con buona pace dei tifosi azzurri che con lui hanno un rapporto che va al di là della semplice ammirazione calcistica.