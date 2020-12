'Gazzetta dello Sport' - Ricca offerta dello Spartak Mosca per De Zerbi: il tecnico rifiuta

Lo Spartak Mosca ha offerto 3 milioni per 3 anni per convincere Roberto De Zerbi, trovando però la porta chiusa: niente addio al Sassuolo.

È quarto in classifica, davanti a e . Fa giocare un calcio tra i più belli d' , se non il più bello. Si godrà un Natale sereno, così come fine e inizio anno. Che può volere di più Roberto De Zerbi, il principale artefice di un d'alta, altissima classifica? Una chiamata ancor più prestigiosa, magari.

Non ora, però. Tempo al tempo. De Zerbi sta bene al Sassuolo ed è intenzionato a portare avanti il lavoro cominciato nel 2018. Ed è anche e soprattutto per questo motivo che l'allenatore bresciano, come rivela la 'Gazzetta dello Sport', ha deciso di rifiutare una ricca offerta pervenutagli nelle ultime ore dallo .

Poco meno di 3 milioni l'anno per 3 anni, ovvero il triplo di quanto guadagna oggi De Zerbi. Totale: 9 milioni. Una proposta che farebbe traballare chiunque. Non De Zerbi, però, che ha deciso senza pensarci troppo di rispedirla al mittente.

L'attuale allenatore dello , per la cronaca, è Domenico Tedesco, ex 04. Un altro con il sangue italiano. I risultati recenti non gli stanno dando ragione: due sconfitte in 12 giorni, l'ultima in casa dello , hanno aumentato a 6 i punti di distacco dalla formazione di San Pietroburgo, che comanda la Premier League russa con 41 punti in 19 giornate.

Ecco perché la dirigenza dello Spartak si è mossa concretamente per provare a convincere De Zerbi a trasferirsi in . Niente da fare: porte chiuse. L'ex tecnico del non si muoverà dall'Emilia almeno fino alla conclusione della stagione.