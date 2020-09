Gazzetta dello Sport - Paratici chiama Suarez per 'liberarlo': assalto rimandato?

Il dirigente della Juventus ha - per ora - congedato Luis Suarez: possibile un nuovo tentativo a gennaio, contatti sempre costanti.

Luis Suarez non diventerà un attaccante della , almeno non in questa sessione di mercato. Lo ha ammesso Pirlo in conferenza stampa, lo hanno decretato i tempi burocratici necessari per l'ottenimento del passaporto italiano dopo l'esame - sostenuto con successo a - di certificazione B1.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il club bianconero non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione e comunicare, tramite Fabio Paratici, al 'Pistolero' la decisione di non affondare il colpo, liberandolo di fatto dagli impegni stipulati precedentemente.

Nel periodo pre-esame, i contatti tra l'uruguaiano e la 'Vecchia Signora' sono stati fitti e costanti nonostante le smentite di rito che fanno parte del gioco della diplomazia di chi non può esporsi troppo, né in una direzione né nell'altra.

Altre squadre

Vista la difficoltà di arrivare a Suarez in tempi relativamente brevi, la Juventus ha virato definitivamente su Dzeko che aspetta solo il via libera per volare a : tutto è legato all'approdo alla di Milik, anche se l'ultima richiesta avanzata dai giallorossi rischia di allungare ulteriormente l'attesa.

Non è escluso, però, che i campioni d' facciano un nuovo tentativo per Suarez a gennaio, quando il passaporto italiano sarà sicuramente realtà: a patto che non scelga di accettare la corte dell' , club in cui potrebbe trasferirsi fin da subito.