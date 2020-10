Gazzetta dello Sport - Napoli isolato, la rabbia dei grandi club: Torino e Milan hanno giocato

L'isolamento prolungato di tutti i giocatori del Napoli non va giù agli altri club: Torino e Milan hanno giocato rispettando il protocollo FIGC.

A 12 ore dal calcio d'inizio di - vige un grosso punto interrogativo sull'effettivo svolgimento della partita: azzurri decisi a rispettare l'isolamento di 14 giorni disposto dall'Asl territoriale di competenza, in netto contrasto con quelle che sono le indicazioni contenute nel protocollo FIGC e nella circolare del Ministero della Salute.

In presenza di un caso di positività, infatti, il gruppo squadra composto da tutti gli atleti negativi può interrompere l'isolamento nel centro sportivo per rispettare l'impegno della partita e tornare, una volta concluso il match, alla condizione precedente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Recentemente la FIGC ha fatto sua la norma dell'UEFA colmando, almeno parzialmente, un buco regolamentare: con 13 giocatori negativi (tra cui un portiere) è possibile scendere in campo. Solo con almeno 10 positivi si può chiedere il rinvio della gara in questione, possibilità unica nel corso della stagione. La mancata osservanza di tali regole comporta automaticamente il ko a tavolino (3-0).

Altre squadre

La situazione che vede protagonista il Napoli non è accettata di buon grado dalle altre società: in primis dalla Juventus poi, di riflesso, anche da altre squadre che sono comunque scese in campo nonostante nella rosa fossero presenti uno o più positivi.

E' il caso del , dove è stata riscontrata la positività di un giocatore: questo 'dettaglio' non ha però fermato la squadra di Giampaolo che ha giocato e perso contro l' . Stesso discorso per il : Leo Duarte e Ibrahimovic positivi, ma squadra regolarmente in campo a dove ha vinto grazie alle reti di Kessié e Brahim Diaz.

'La Gazzetta dello Sport' rivela la volontà, soprattutto delle big, di portare avanti il campionato, pur dando sempre priorità alla salute degli atleti.

Inoltre, qualora il Napoli non si presentasse all'Allianz Stadium, potrebbe anche scattare un'indagine della Procura Federale.

Da parte della FIGC, invece, è in corso un approfondimento per quanto riguarda l'applicazione del protocollo del Napoli in seguito alla conoscenza dei due casi positivi. La stessa Juventus avrebbe notato il mancato adottamento della norma che prevede l'isolamento (non attuato nella giornata di ieri dal club partenopeo) e il viaggio di Milik, partito per la per rispondere alla convocazione della sua nazionale.