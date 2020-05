Gazzetta dello Sport: Napoli impossibilitato al ritiro in gruppo, richiesta di quarantena a casa

Il Napoli non potrà andare in ritiro a causa della chiusura dell'hotel adiacente Castel Volturno: AdL chiede di poter isolare i giocatori a casa.

L'obbligo di quarantena di squadra per 15 giorni all'inizio degli allenamenti in gruppo provoca dissenso e problemi tra i club di A. Ieri sera l' ha criticato la decisione, oggi invece il affronta un problema: è impossibilitato ad andare in ritiro.

Come spiega la 'Gazzetta dello Sport', il club partenopeo si è sempre appoggiato a un hotel adiacente il centro d'allenamento a Castel Volturno come alloggio per il gruppo. Solo che, dallo scoppio della pandemia, questo è chiuso.

Per la sanificazione e la manutenzione dell'ala da dedicare al club sarebbero richiesti circa una decina di giorni, ritardando così l'inizio degli allenamenti in gruppo, previsti lunedì 18 maggio per tutte le squadre di A.

Altre squadre

Aurelio De Laurentiis avrebbe così chiesto la possibilità di mettere i giocatori in quarantena a casa. Arriverebbero al centro sportivo solo per l'allenamento, poi tornerebbero subito al proprio domicilio.

Il club sarebbe comunque contrariato riguardo le disposizioni del Comitato Tecnico-Scientifico per quanto riguarda la ripresa. Attese presto novità e risposte.