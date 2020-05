Gazzetta dello Sport: Milan, entro fine settimana il rientro di Ibrahimovic

Si avvicina il momento del rientro in Italia di Zlatan Ibrahimovic. Dovrebbe tornare a fine settimana, poi i 14 giorni di isolamento obbligatorio.

Il calcio italiano prova a ripartire dopo gli ormai due mesi di stop forzato dovuto alla pandemia. Tra i club che hanno già richiamato i propri giocatori per le visite mediche fondamentali per la ripresa agli allenamenti c’è anche il .

I meneghini si sono già attivati per scaldare i motori dopo la lunga inattività, ma all’appello manca ancora quello che è l’uomo più atteso: Zlatan Ibrahimovic.

Il fuoriclasse svedese è ancora in , ma come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non c’è nessun caso all’orizzonte, anzi Ibra è stato tra i pochissimi che nel tornare nel proprio Paese ha avuto la possibilità di non interrompere gli allenamenti e quindi si presenterà a Milano in forma smagliante.

La Svezia è riuscita a restare ai margini della pandemia e l’intenzione di Ibrahimovic è quella di restarci il più a lungo possibile, o almeno finché il club glielo consentirà. Nessuno gli ha messo fretta ed il rientro potrebbe essere programmato per fine settimana.

Nel frattempo, nel suo Paese, avrà la possibilità di condurre una vita quasi normale accanto ai suoi cari e di continuare a lavorare con l’Hammarby, squadra della quale è co-proprietario.

Al suo ritorno in , dovrà rispettare i 14 giorni di quarantena obbligatoria prevista dal protocollo, ma la sensazione è che comunque saranno pochi quelli in forma come lui quando si tornerà in campo.