Gazzetta dello Sport - Messaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Arrivo e resto"

Cristiano Ronaldo avrebbe sciolto i dubbi sul suo futuro con un messaggio indirizzato alla Juve: il portoghese è atteso in ritiro dal 25 luglio.

La Juventus e Cristiano Ronaldo atto quarto. Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il fuoriclasse portoghese avrebbe definitivamente sciolto le riserve sul proprio futuro ribadendo alla società bianconera - attraverso un messaggio - la sua volontà di onorare il contratto che lo lega alla 'Vecchia Signora' sino al 30 giugno del 2022.

"Arrivo. E resto".

Già nel corso della cerimonia per il sorteggio dei calendari di Serie A il vicepresidente Pavel Nedved si era in un certo senso sbilanciato, confermando di non aver ricevuto alcun segnale dall'entourage di CR7 circa la possibilità di una separazione in estate.

Dal canto suo Ronaldo - attualmente in vacanza dopo la campagna di Euro2020 conclusa da capocannoniere del torneo - ha lanciato segnali di apertura totale nei confronti del club con il quale ha segnato 101 goal in 133 apparizioni e tabella di marcia alla mano dovrebbe raggiungere la 'Continassa' domenica 25 luglio per iniziare a gettare le basi in vista della stagione 2021-2022.

Ad incrementare le possibilità di un suo quarto anno a tinte bianconere sarebbero arrivate anche le rassicurazioni da parte dell'agente Jorge Mendes che, un paio di settimane fa, aveva rassicurato l'ambiente torinese dopo un confronto con il presidente Andrea Agnelli. E addirittura, sempre secondo la 'rosea', si starebbe valutando l'ipotesi di prolungare il contratto fino al 2023.

Indizi che non possono lasciare indifferenti. Dopo due Scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia, Cristiano Ronaldo scalda i motori in vista della sua quarta stagione in bianconero con l'obiettivo - suo e del popolo bianconero - di incrementare l'ingente bottino di goal e titoli.