Gazzetta dello Sport - Male Giacomelli in Milan-Roma: stop di almeno 2 turni

L'AIA fermerà Piero Giacomelli e Luigi Nasca dopo la brutta prova offerta in Milan-Roma: stop di almeno due turni.

e sono reduci da un 3-3 spettacolare, almeno dal punto di vista di uno spettatore neutrale: risultato generato anche da un paio di abbagli dell'arbitro Piero Giacomelli, che ha scontentato entrambe le parti in causa.

Nel primo caso i rossoneri, penalizzati dalla decisione di assegnare un rigore ai giallorossi per un presunto fallo commesso da Bennacer su Pedro: le immagini, però, hanno mostrato l'esatto contrario, con lo spagnolo a colpire il piede dell'algerino.

Anche la Roma ha avuto qualcosa da ridire nei confronti del fischietto triestino, in occasione del penalty concesso al Milan per un intervento di Mancini ai danni di Calhanoglu: il contatto tra i due non c'è stato e, col senno di poi, il fischio di Giacomelli si è rivelato sbagliato.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il 42enne direttore di gara sarà fermato dall'AIA con uno stop di almeno due giornate: impossibile, infatti, che Nicola Rizzoli non prenda provvedimenti dopo l'ondata di polemiche che ha travolto Giacomelli, sia allo stadio che sui social. Dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre, quasi sicuramente per dirigere qualche gara di Serie B, in vista di un ritorno graduale nelle griglie dei match di massima serie.

Oltre a Giacomelli sarà fermato anche Luigi Nasca, arbitro VAR di quel Milan-Roma tanto discusso in cui non ha segnalato al collega in campo gli evidenti errori commessi, come il protocollo impone d'altronde.