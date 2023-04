Secondo la Gazzetta dello Sport, la Uefa starebbe pensando di aprire un fascicolo sulla Juventus indipendente da quello italiano.

La Juventus è in attesa della decisione della giustizia sportiva italiana, che al momento ha restituito i 15 punti di penalizzazione, ma che ancora deve pronunciarsi definitivamente.

La sentenza è attesa per la seconda metà di maggio, ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, la Uefa è preoccupata dai tempi. Infatti, l'organismo europeo vorrebbe compilare in fretta calendari per la prossima stagione e quindi sta pensando seriamente di aprire un fascicolo indipendente da quello italiano, sul caso plusvalenze.

La Juventus rischia dunque di essere esclusa dalle coppe europee, dopo una valutazione del Panel Fair Play della Uefa, che interverrebbe nel caso in cui i tempi del giudizio italiano si allungassero.

In parole povere: a Nyon sono fiduciosi e sperano che la giustizia italiana riesca a emettere una sentenza entro il mese di giugno. Se però i tempi si dilatassero, sarebbe il Panel Fair Play a decidere se la Juve parteciperà o meno alle prossime coppe europee.