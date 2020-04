Gazzetta dello Sport: la Roma si lancia su Pedro, concorrenza dell'Al-Sadd

Dopo averci già provato a gennaio, la Roma torna alla carica per Pedro in estate. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza con il Chelsea.

Pedro non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta di uno dei giocatori più vincenti al mondo nell'ultimo decennio di calcio, ma nel corso dell'ultima stagione al il suo minutaggio si è notevolmente abbassato rispetto al passato.

Sia per qualche acciacco fisico, sia per la nuova gestione tecnica di Lampard, che ha puntato fortemente sui calciatori più giovani, sacrificando gente come Pedro e Giroud, che invece continuano a fare gola alle italiane.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', in estate la tornerà a fare sul serio per acquistare Pedro, dopo averci provato in estate. L’attaccante spagnolo, che a luglio compirà 33 anni, ha il vantaggio di avere il contratto in scadenza a giugno.

I 5 milioni che lo spagnolo guadagna all’anno in questo momento sarebbero però difficilmente compatibili con la probabile austerità richiesta dal periodo della Roma, che dovrà abbassare il monte ingaggi.

Ed è per questo che la concorrenza ai giallorossi non manca. Prima fra tutti quella araba del Al-Sadd di Doha, il club allenato dall’amico Xavi, dove ovviamente di problemi d’ingaggio in linea teorica neppure si parla.

Ma si lavorerà alla trattativa magari con qualche possibile uscita nel reparto offensivo: gli indiziati tra tutti sono Under e Perotti.