'Gazzetta dello Sport' - La Juve studia il dopo Chiellini: suggestione Koulibaly

Perso Chiellini, i bianconeri vogliono puntellare il reparto: Koulibaly è una forte suggestione e il suo contratto con il Napoli scade nel 2023.

Sono giornate decisamente impegnative per lo stato maggiore della Juventus sul fronte calciomercato. L'obiettivo, ovviamente, è quello di allestire una squadra da consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri con il chiaro intento di migliorare i risultati conseguiti nell'ultima stagione. La prima senza trofei a tinte zebrate dal 2012 in poi.

Se da un lato i bianconeri hanno accelerato in maniera veemente sul fronte Paul Pogba, destinato salvo imprevedibili capovolgimenti di fronte, al ritorno in quel di Torino, la Juve deve fare anche i conti - e che conti - con l'addio di un pilastro come Giorgio Chiellini, salpato alla volta di Los Angeles.

Una defezione non di poco conto che potrebbe spingere gli uomini della Continassa a virare, in sede di mercato, verso un nuovo profilo difensivo da aggiungere al pacchetto composto da Bonucci, De Ligt, Rugani e dall'ultimo arrivato Gatti.

Per colmare il vuoto lasciato da Chiellini, però, urge mettere le mani su un nome altrettanto 'pesante' e di caratura internazionale. Proprio per questo motivo, secondo la 'Gazzetta dello Sport', la Juventus avrebbe messo nel mirino Kalidou Koulibaly.

Parlare di trattativa in corso o di un eventuale approdo del difensore del Napoli in quel di Torino è ovviamente molto prematuro, ma i bianconeri continuano a monitorare il fronte con estrema attenzione, vista anche la situazione contrattuale del centrale senegalese.

Il suo contratto con i partenopei, infatti, scade nell'estate del 2023. Di conseguenza, in caso di mancato rinnovo, per De Laurentiis sarebbe proprio questa che sta per iniziare l'ultima sessione di mercato buona per riuscire a monetizzare la cessione del classe 1991.

La situazione al momento è quella del puro stallo: da un lato il club campano sarebbe propenso a proporre un rinnovo - con cifre al ribasso - dall'altro c'è il giocatore che ad un anno dalla scadenza ha dato mandato al proprio procuratore di monitorare ed eventualmente sondare tutte le strade percorribili. Senza preclusioni, insomma. E senza escludere nemmeno una prosecuzione del rapporto per un altro anno prima dell'addio a zero.

Tutto decisamente in divenire, dunque. Con Koulibaly chiamato a sciogliere le riserve dopo otto stagioni all'ombra del Vesuvio. Permanenza o addio? Il finale è ancora tutto da scrivere e le pretendenti seguono gli sviluppi con particolare interesse. Juve compresa.