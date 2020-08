Gazzetta dello Sport - Kean vicino al ritorno alla Juventus: Ramsey all'Everton?

Moise Kean potrebbe tornare alla Juventus: trattativa con l'Everton per un prestito con obbligo di riscatto, ma ai 'Toffees' piace Aaron Ramsey.

Potrebbe essere durato un solo anno il soggiorno inglese di Moise Kean, ceduto a peso d'oro dalla che dall' racimolò un gruzzolo niente male (27,5 milioni di euro più 2,5 di bonus) per un ragazzo nato nel 2000.

Ad un anno di distanza, la storia potrebbe svilupparsi in maniera contraria: Kean ha fallito alla prima stagione con i 'Toffees', tra un rendimento non all'altezza (solo 2 i goal segnati) e più di un comportamento oltre le righe che non ha fatto felice Carlo Ancelotti.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus è vicina a chiudere per quello che sarebbe un clamoroso ritorno: al vaglio un prestito biennale con obbligo di riscatto, formula gradita ai bianconeri che però hanno un asso nella manica da poter sfruttare.

Altre squadre

Quell'asso è Aaron Ramsey, anch'egli reduce da una stagione sottotono in : il gallese sarebbe perfetto per l' , al netto dell'elevato ingaggio (7 milioni netti) che spaventa e non poco la dirigenza inglese.

Più difficile la pista che porta ad uno scambio con Federico Bernardeschi, che con Kean condivide il procuratore (Mino Raiola): l'ex al momento non rientra tra gli obiettivi dell'Everton.