Gazzetta dello Sport: Juventus su Pogba, Ramsey o Rabiot come contropartita

Crescono le quotazioni della Juventus per arrivare a Pogba: al Manchester United potrebbe finire uno tra Ramsey e Rabiot.

Al mercato estivo mancano ancora quattro mesi e mezzo ma, come normale che sia, i taccuini dei direttori sportivi sono pieni di nomi in ottica futura: su quello di Fabio Paratici c'è scritto Paul Pogba, mai dimenticato dalla dopo la cessione multimilionaria al .

La seconda vita inglese del 'Polpo' però non sta andando secondo i piani: solo otto le presenze raccolte in stagione a causa delle condizioni malandate di una caviglia che lo sta tormentando da tempo. Discorso diverso invece per quanto riguarda lo scorso anno quando, con Mourinho in panchina, visse una situazione complicata a livello personale.

La parola 'incedibile', dunque, stona accanto al profilo di Pogba che a giugno maturerà un ammortamento di 90 milioni: questo significa che il Manchester United potrebbe venderlo a poco più di 20 senza incappare in una minusvalenza, cifra che ovviamente dovrà essere ritoccata verso l'alto.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus ha un paio di assi nella manica da giocare: uno tra Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, valutati sui 25-30 milioni. Se i 'Red Devils' acconsentissero a questo tipo di formula, la valutazione di Pogba salirebbe a 45-50 milioni.

La Juventus, dal canto suo, potrebbe sfruttare le agevolazioni fiscali riservate ai giocatori provenienti dall'estero: per un contratto di cinque anni andrebbe a spendere 100 milioni lordi (Pogba ne guadagna 14 netti più bonus) e l'esborso complessivo ammonterebbe intorno ai 150.

Intanto Raiola non ha affatto escluso un ritorno del suo assistito a , come si evince da queste dichiarazioni riportate da 'Tuttosport' e rilasciate dopo il fischio finale dell'ultimo -Juventus.