Gazzetta dello Sport - Inter, c’è il piano per il rinnovo di Barella: aumento spalmato e fascia

L’Inter è pronta a blindare Nicolò Barella fino al 2026: l’aumento di stipendio scatterà tra due anni e sarà il nuovo capitano.

Approdato all’Inter nell’estate del 2019 a fronte di un esborso molto importante, Nicolò Barella nel corso dei primi due anni e mezzo vissuti in nerazzurro, non solo ha saputo ripagare la fiducia che il club ha riposto in lui, ma si è consacrato come uno dei centrocampisti più forti al mondo.

Non è quindi un caso che il suo nome sia finito sul taccuino di alcune tra le società più importanti d’Europa, ma ferma volontà dell’Inter è quella di fare di lui uno dei perni della squadra anche in ottica futura.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club meneghino è pronto a riconoscere a Barella il riconoscimento che merita: ovvero un ricco rinnovo di contratto, al quale verrà abbinata anche la fascia da capitano.

Il piano è stato già stilato, ma servirà ancora un po’ di tempo perché si arrivi alle firme sui contratti. L’ambizione del centrocampista è quella di ottenere un rinnovo fino al 2026 a cifre che viaggiano sui cinque milioni di euro a stagione.

Si tratta di numeri importanti, ma che l’Inter ritiene ragionevoli. Questo vuol dire che i margini per trattare ci sono ma, visto l’attuale situazione finanziaria con la quale si è costretti a fare i conti, si dovrà ragionare nell’ambito del ‘lungo termine’. Per non gravare fin da subito sui conti del club, Barella dovrà quindi spalmare il suo ingaggio, il che si tradurrebbe in un aumento importante, ma solo tra due anni.

Il centrocampista continuerà quindi a percepire 2,5 milioni fino al 2023, per poi vedere il suo stipendio aumentare nel triennio successivo e passare prima a 6 milioni e poi a 7 nell’ultimo anno di contratto. Si arriverà quindi ad una somma complessiva di 25 milioni, ovvero a quella alla quale punta il giocatore.

Nei prossimi mesi si continuerà a discutere su queste basi e lo si farà senza particolari pressioni, visto che Barella è più che disponibile a fare dei passi in direzione del club.