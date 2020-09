Gazzetta dello Sport - Inter a colloquio col Parma: spunta il nome di Gervinho

L'Inter discute col Parma per Darmian e non solo: nei discorsi è finito anche Gervinho, il cui arrivo è legato alla partenza in prestito di Pinamonti.

L'esordio con vittoria (sofferta) dell' contro una coriacea non deve trarre in inganno: lo sforzo per portare a casa i tre punti è stato immane, ragion per cui qualche altro correttivo prima della fine del mercato sarebbe ben gradito da Antonio Conte.

Andrea Ranocchia ha detto sì al e le prossime ore saranno quelle decisive per l'ufficialità del suo ritorno in Liguria: finalizzata questa cessione, Marotta e Ausilio chiuderanno col per Matteo Darmian, per il quale è stato stipulato un patto tra gentiluomini in tempi non sospetti.

I nerazzurri hanno promesso ai ducali un investimento per regalarsi il terzino di scuola che però non è l'unico profilo ad essere finito nei discorsi tra le due società.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Inter e Parma hanno discusso anche di Gervinho: l'ivoriano piace a Conte che lo vedrebbe bene all'interno della batteria degli attaccanti a sua disposizione, anche se un ipotetico acquisto è legato indissolubilmente al futuro di Andrea Pinamonti.

In caso di partenza in prestito dell'attaccante classe 1999, Gervinho avrebbe il via libera per lo sbarco a Milano dopo essere stato ad un passo dall'Al-Sadd a gennaio: il mancato transfer inibì completamente la trattativa con i qatarioti, nonostante la firma sul contratto fosse avvenuta entro i tempi previsti.