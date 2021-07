Gazzetta dello Sport - Ingaggio alto per Vidal: l'Inter pensa alla risoluzione

L'ingaggio di Arturo Vidal è uno dei più alti nella rosa dell'Inter: l'ipotesi della risoluzione del contratto si fa strada.

Era arrivato per volere di Antonio Conte che lo aveva accolto dopo la fruttuosa esperienza condivisa alla Juventus ma, ora che il suo mentore ha fatto le valigie, per Arturo Vidal non sembra esserci più molto spazio all'Inter.

Nel ritorno alla vittoria dello Scudetto dopo 11 anni il cileno ha avuto un ruolo marginale, con pochissimi spunti degni di nota: uno di questi è indubbiamente la rete realizzata a San Siro contro la sua ex squadra, peraltro rimasta l'unica in campionato.

L'ottima prova offerta nel derby d'Italia ha rappresentato l'apice del Vidal in versione nerazzurra, da quel momento in poi frenato da scelte dell'allenatore e dai problemi fisici: Eriksen lo ha progressivamente scalzato dall'undici titolare, relegandolo a riserva grazie ad una crescita imponente arrestatasi solo dopo il problema cardiaco accusato durante la prima gara disputata dalla Danimarca agli Europei.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nelle intenzioni dell'Inter non ci sarebbe spazio per un ingaggio oneroso come quello di Vidal (6,5 milioni all'anno): la nuova politica societaria del taglio dei costi cozza con lo stipendio percepito dal classe 1987, al momento ancora in vacanza per recuperare dalle fatiche della Copa America, ragion per cui potrebbe concretizzarsi uno scenario 'estremo'.

La società nerazzurra potrebbe optare per la risoluzione del contratto di Vidal, come già accaduto nel caso di Joao Mario che si è ufficialmente trasferito al Benfica. Lo stesso provvedimento potrebbe presto essere preso per sistemare la 'grana' Nainggolan, destinato al ritorno al Cagliari.

Dal canto suo, Vidal ha un contratto in essere in scadenza nel 2022 con opzione per il rinnovo di un'ulteriore stagione, che difficilmente verrà onorato fino alle fine: più facile pensare ad un divorzio anticipato tra le parti, in linea con la nuova rotta economica intrapresa dal club lombardo.